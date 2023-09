30XX: In wurdich earbetoan oan Mega Man X

Capcom hat miskien syn produksje fan nije spultsjes yn 'e Mega Man-franchise fermindere, mar Battery Staple Games hâldt de geast fan' e searje yn libben mei har lêste release, 30XX. Dit roguelite-spiel bout op syn foargonger, 20XX, en biedt in algemiene ferbettering en in weardich earbetoan oan 'e leafste Mega Man X.

De gameplay yn 30XX folget it sjabloan fan 'e klassike Mega Man X-searje. Spilers rinne en gun troch acht tematyske nivo's, elk einiget mei in útdaagjend baasgefjocht. Underweis sammelje se nije wapens en kapasiteiten nei it ferslaan fan elke baas. De unike twist yn 30XX is lykwols dat de nivo's prosedureel wurde generearre, wat in oare ûnderfining leveret mei elke run. D'r binne ek in protte upgrades beskikber om de kânsen te balansearjen. Spilers kinne kieze tusken twa spielbere karakters, Ace en Nina, dy't de byldbepalende karakters fan Zero en X út 'e Mega Man X-searje spegelje.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan 30XX is syn glêde en responsive kontrôles. Dit nivo fan krektens is krúsjaal yn in spultsje dat sterk fertrout op feardigens en krektens. Nettsjinsteande de rappe aksje, behâldt it spultsje konsekwinte frame tariven en bewegingstech dy't treflik fielt. Karakters binne agile en kinne maklik de krekte obstakels navigearje.

Troch elke poadium kinne spilers "Augs" ûntdekke dy't de kapasiteiten fan har karakter ferbetterje foar de doer fan 'e run. Dizze Augs fariearje fan tanimmende skea útfier foar it jaan fan skylden dy't absorbearje skea. Mei sawat 240 Augs om te ûntdekken, is d'r genôch kâns foar spilers om te eksperimintearjen mei ferskate bouwfarianten. Dêrnjonken kinne spilers "Cores" fine, dy't wapensstikken binne dy't nije kapasiteiten jouwe, lykas dûbele sprongen of koarte hovers. Dizze wurde essensjeel foar it oerlibjen fan 'e lettere stadia fan it spul.

Wannear't spilers ûnûntkomber ferlieze in run, se werom nei de hub en kin besteegje de faluta neamd Memoria op permaninte upgrades. Dizze upgrades fariearje fan it ferbetterjen fan begjinnende sûnens en enerzjy oant it krijen fan ekstra nivo-keuzes nei it ferslaan fan in baas. Dit meta-progressionsysteem nivelleret it spielfjild en foeget in oare doelstelling ta foar spilers om nei te stribjen.

30XX yntroduseart in nije modus neamd Mega Mode, dy't in mear tradisjonele platfoarmûnderfining biedt. Wylst de nivo's noch willekeurich oanmakke wurde, kinne opfolgjende besykjen nei mislearre spilers elke kear troch itselde poadium rinne. Dizze funksje stelt spilers yn steat om nivo-layouts te oefenjen en te learen, wêrtroch it freonliker is foar dyjingen dy't in minder willekeurich ûnderfining leaver hawwe.

Neist de single-player-ûnderfining biedt 30XX co-op-modus foar sawol bank as online multiplayer. Wylst prestaasje in lichte hit kin nimme, is de freugde fan it hawwen fan in ekstra karakter om guod te sammeljen en bazen te ferslaan grutter as alle lytse tsjinslaggen. D'r is ek in mienskipsmodus wêr't spilers kinne genietsje fan nivo's ûntworpen troch kollega-spilers, dy't ekstra ynhâld en einleaze mooglikheden leverje.