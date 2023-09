Eardere Meta Lead docht mei oan Brand Experience Agency Reunion as Partner-Creative

Reunion, in agintskip foar start-up merkûnderfining, hat oankundige dat eardere APAC Metaverse lead by Meta, Ollie Beeston, by it bedriuw kaam as partner-kreatyf. Beeston bringt in skat oan ûnderfining yn 'e ûntwikkeling fan tradisjoneel filmambacht, firtuele produksje, VR, WebXR, AR, en merkynhâld foar liedende merken lykas Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, en Meta's eigen Oculus.

Foardat syn rol by Meta wurke Beeston as ACD by Clemenger BBDO, wêr't hy bydroegen oan opmerklike kampanjes foar V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's, en TAB.

It team by Reunion spruts har entûsjasme út oer Beeston by it buro, en markearde dat syn track record perfekt oerienkomt mei har data-oandreaune en klant-sintraal fokus. Co-CEO Justin Hind sei: "Syn bewezen track record spegelet ús ynset foar data-oandreaune strategyen en klant-sintraal inisjativen."

Beeston spruts syn entûsjasme út foar it meidwaan oan Reunion, en merkte op dat de klant-oandreaune en data-sintraal oanpak fan it buro goed geskikt is foar de evoluearjende behoeften fan moderne publyk. Hy sei: "Ik bin bliid dat ik meidwaan oan it liederskipsteam by Reunion en bin graach fêst te sitten yn it meitsjen fan ideeën dy't net allinich oandacht fange, mar ek betsjuttingsfolle belutsenens foar publyk en merken yn gelikense mjitte driuwe."

Reunion waard oprjochte troch Justin Hind en Stephen Knowles, dy't wiidweidige ûnderfining hawwe yn prestaasjesmarketing en advisearjen oer digitale transformaasje. Se binne fan doel om gear te wurkjen mei ambisjeuze kliïnten dy't sykje om de tagonklikens en belutsenens fan har merk te ferbetterjen oer alle kontaktpunten en kanalen.

Definysjes:

1. Metaverse: In kollektyf firtuele dielde romte makke troch de konverginsje fan frijwol ferbettere fysike realiteit en fysyk persistente firtuele realiteit.

2. APAC: Azië-Stille Oseaan, ferwizend nei de regio dy't lannen yn East-Aazje, Súd-Aazje, Súdeast-Aazje en Oseaanje omfettet.

3. ACD: Associate Creative Director, in rol yn reklame en marketing ynstânsjes dy't omfiemet tafersjoch en regissearje it kreative proses.

4. Clemenger BBDO: In Australysk-basearre reklameburo mei in globale oanwêzigens, en biedt tsjinsten yn kreatyf, branding en digitale marketing.

5. Oculus: In merk fan firtuele realiteit headsets ûntwikkele en produsearre troch Meta, eartiids bekend as Facebook Technologies.

