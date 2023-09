Apple kundiget grutte spultsjetitels oan op iPhone

Apple's resinte iPhone-evenemint toande wat spannend nijs foar gamers, om't de techgigant oankundige dat grutte spieltitels lykas de Resident Evil 4-remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, en The Division Resurgence te krijen sille wêze op 'e iPhone 15 Pro letter dit jier en begjin 2024.

Mei tank oan de opkomst fan cloud-gaming is it no mooglik PC- en konsolespultsjes te spyljen op mobile apparaten. Lykwols, sûnt dizze spultsjes wurde streamed nei de telefoan, spilers binne ôfhinklik fan ynternet faasjes foar in soepele gaming ûnderfining. Apple's nijere silisium, lykas de M1- en M2-searje-chips, hat gaming op har laptops mear mooglik makke, en it bedriuw hat har mooglikheden earder oantoand by keynotes. Game-ûntwikkelders hawwe lykwols wifkjend west om Apple's oanspraken fan catering foar gamers op Macs te omearmjen. De iPhone, oan 'e oare kant, hat in grutte brûkersbasis dy't aktyf spultsjes spielet, wêrtroch it in oansprekkende platfoarm is foar AAA-releases.

De oankommende beskikberens fan grutte titels lykas Assassin's Creed Mirage, ynsteld om te lansearjen op konsoles en PC's op oktober 5th, op 'e iPhone yn iere 2024 is in wichtige mylpeal. Mei perifeare apparaten lykas Razer's Kishi-controller, dy't de gamingûnderfining op mobile apparaten ferbettert, sille spilers in naadleaze manier hawwe om te genietsjen fan dizze spultsjes op har tillefoans. De Resident Evil en Death Stranding-spultsjes binne ek pland om letter dit jier te lansearjen op 'e iPhone 15 Pro en Pro Max.

Oer it algemien markeart de oankundiging fan Apple in wichtige stap nei it bringen fan konsole- en PC-gamingûnderfinings nei mobile apparaten. Mei tanimmende belangstelling foar gaming op smartphones, spilers kinne útsjen nei in genietsje net allinnich de gewoane mobile gaming oanbod, mar ek hege kwaliteit AAA releases op harren iPhones.

boarnen:

- Ash Parrish, ferslachjouwer mei ekspertize yn fideospultsjes - Kotaku