Begryp fan 'e ynfloed fan gearwurkjende ark op ynnovaasje yn' e digitale wurkflier

Gearwurkingsynstruminten lykas Slack en Teams binne essensjeel wurden op 'e digitale wurkflier, wêrtroch teams op ôfstân kinne kommunisearje en gearwurkje. In nije stúdzje fan MIT Sloan Management Review markeart lykwols it belang fan begripen hoe't de karren makke binnen dizze ark kinne ynfloed hawwe op ynnovaasje.

De stúdzje fûn dat it beslút om in partikuliere groep of in iepenbiere groep te meitsjen troch gearwurkingsynstruminten teams op ferskate paden nei ynnovaasje kinne sette. Neffens Wietske Van Osch, in associate professor oan de Michigan State University, kin de kar tusken publike en partikuliere kanalen wichtige gefolgen hawwe foar de kreative útkomsten produsearre troch teams.

Gearwurking yn iepenbiere kanalen is fûn mear relevant te wêzen foar ûntwikkelingskreativiteit, wat it kombinearjen of útwreidzjen fan besteande konsepten omfettet om nije resultaten te produsearjen. Oan 'e oare kant is ûntbrekkende kreativiteit, dy't it herdefiniearjen fan problemen omfettet om nije oplossingen te finen, wierskynliker ûntstiet út groepen dy't kommunikaasje op privee sette.

Lykwols, de stúdzje suggerearret ek dat misalignment tusken dizze paden kin liede ta in stâle yn kreativiteit. Om ynnovaasje te stimulearjen, moatte managers strategysk tinke en ferskate funksjes fan gearwurkingsynstruminten kombinearje mei passende kommunikaasjestruktueren.

De stúdzje biedt trije punten foar managers om te beskôgjen:

1. Kies gearwurkingsynstruminten dy't sawol iepenbiere as partikuliere romten tastean.

2. Sykje manieren om partikuliere groepen te stypjen en meitsje de kennis binnen dizze groepen beskikber foar de bredere organisaasje.

3. Kombinearje ferskate groepen om meardere paden te meitsjen nei ferskate soarten kreativiteit.

It is wichtich foar lieders om te erkennen dat d'r gjin ien-grutte-past-all-oanpak is foar ynnovaasje. Burcu Bulgurcu, in assistint-heechlearaar oan 'e Ted Rogers School of Management fan Toronto Metropolitan University, beklammet de needsaak om brûkers te bemachtigjen om meardere paden nei kreativiteit te omearmjen en se te benutten om it potensjeel fan 'e digitale arbeidskrêft te maksimalisearjen.

Oer it algemien markeart dit ûndersyk de betsjutting fan lytse karren binnen gearwurkingsynstruminten by it riden fan ynnovaasje op 'e digitale wurkflier. Begryp fan 'e unike paden dy't dizze ark leverje foar kreativiteit kin managers helpe om ynnovaasje te stimulearjen en it folsleine potensjeel fan har teams te benutten.

Opmerking: dit artikel is in gearfetting fan it boarneartikel en befettet gjin direkte sitaten.