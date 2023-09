Meta-Sorter: AI-basearre metoade ferbettert biome-labeling yn mikrobiommonsters

Undersikers fan Huazhong University of Science and Technology hawwe in nije AI-basearre metoade ûntwikkele neamd "Meta-Sorter" om biome-labeling foar mikrobiomemonsters te ferbetterjen. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Environmental Science and Ecotechnology, lit sjen hoe't Meta-Sorter neuronale netwurken brûkt en leartechniken oerdrage om de útdaging fan ûnfolsleine ynformaasje yn 'e MGnify-database oan te pakken.

De Meta-Sorter-oanpak bestiet út twa wichtige stappen. Earst wurdt in neural netwurkmodel konstruearre mei mear dan 118,000 mikrobiele samples út 134 biomes en har oerienkommende biome-ontology. Dit model berikt in yndrukwekkende gemiddelde AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) fan 0.896, sekuer klassifisearjen fan samples mei detaillearre biome-ynformaasje.

De twadde stap omfettet it brûken fan oerdracht learen mei nij yntrodusearre samples dy't ferskillende skaaimerken hawwe. Undersikers opnommen 34,209 nije samples út 35 biomes, ynklusyf acht nije, yn it oerdracht neural netwurk model. Dit resultearre yn in treflik gemiddelde AUROC fan 0.989, effektyf foarsizze biome ynformaasje foar nij yntrodusearre samples bestimpele as "Mixed biome."

Meta-Sorter toant in algemiene krektensrate fan 96.7% by it klassifisearjen fan samples mei ûnfolsleine biome-annotaasjes. Dizze trochbraak lost problemen fan cascadearjende flaters op en iepenet nije mooglikheden foar kennisûntdekking yn miljeuûndersyk en oare wittenskiplike dissiplines.

Derneist ferfine Meta-Sorter de biome-annotaasjes foar ûnderoannotearre en mis-annotearre samples. De automatyske tawizing fan krekte klassifikaasjes oan dûbelsinnige samples leveret weardefolle ynsjoch bûten de oarspronklike literatuer. De differinsjaasje fan samples yn spesifike omjouwingskategoryen fergruttet de betrouberens en jildigens fan ûndersykskonklúzjes.

As standerdisearre protokollen foar it yntsjinjen fan gegevens en de yntegraasje fan metagegevens trochgean te ûntwikkeljen, wurdt ferwachte dat Meta-Sorter de analyze en ynterpretaasje fan mikrobiële mienskipsmonsters revolúsjonearret. It sil krekter en ynsjochsumer ûntdekkingen mooglik meitsje op it mêd fan mikrobiomûndersyk en fierder.

Boarne:

Nan Wang et al., Ferfining fan biome-labeling foar grutskalige mikrobiele mienskipsmonsters: Leveraging fan neurale netwurken en learen oerdracht, Miljeuwittenskip en ekotechnology (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304