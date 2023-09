By

Sineeske smartphone-fabrikant Xiaomi is ynsteld om har betelbere Redmi-submerk út te wreidzjen mei de kommende Redmi Note 13 Pro-searje. It bedriuw kundige koartlyn op Weibo oan dat it startfinster foar de nije smartphones yn Sina letter dizze moanne sil wêze. De Redmi Note 13 Pro-searje sil twa modellen omfetsje: de Redmi Note 13 Pro en de Redmi Note 13 Pro+.

Ien fan 'e wichtichste hichtepunten fan dizze apparaten is har 200MP primêre kamerasensors, dy't brûkers mei hege resolúsje fotografymooglikheden leverje. Derneist sille de Redmi Note 13 Pro-modellen in nije MediaTek-chipset hawwe, mei ferbettere prestaasjes en effisjinsje.

It Redmi Note 13 Pro + model wurdt ferwachte te kommen mei in oanpaste Samsung ISOCELL kamera sensor, dy't belooft ferbettere foto prestaasjes. Dizze sensor is fergelykber mei de ien dy't wurdt brûkt yn 'e Redmi Note 12 Pro + 5G.

Neffens de TENAA-webside sille beide smartphones komme mei in 6.67-inch OLED-display en stypje 5G-ferbining. De Redmi Note 13 Pro + sil wierskynlik maksimaal 18GB RAM oanbiede, wylst de Redmi Note 13 Pro maksimaal 16GB RAM kin hawwe.

Xiaomi hat al befêstige dat de Redmi Note 13 Pro-opstelling sil wurde foarsjoen fan in 200MP efterkamera opset. De djoerdere Pro + fariant sil wurde oandreaun troch de nije 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra-chipset, in upgrade oer de reguliere Dimensity 7200 fûn yn oare smartphones. Beide apparaten wurde ek ferwachte dat se in 16MP selfie-kamera sille omfetsje.

Wat batterijkapasiteit oanbelanget, wurdt rûsd dat de Redmi Note 13 Pro in 4,880mAh-batterij hat, wylst de Redmi Note 13 Pro + in wat gruttere 5,020mAh-batterij sil komme.

Xiaomi's Redmi Note 13 Pro-searje is fan doel brûkers avansearre kameramooglikheden en krêftige prestaasjes te leverjen tsjin in betelbere priis. Mei syn oankommende lansearring yn Sina kinne konsuminten útsjen nei in yndrukwekkende opstelling fan smartphones fan Xiaomi's Redmi-submerk.

