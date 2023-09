Reddit yntroduseart Post Translation Feature en Updates Help Center

Reddit, it populêre online platfoarm, hat in nije funksje ûntbleate wêrtroch brûkers berjochten yn ferskate talen kinne oersette. Yn earste ynstânsje sille d'r acht talen beskikber wêze, ynklusyf Ingelsk, Spaansk, Dútsk, Frânsk, Portugeesk, Italiaansk, Nederlânsk en Sweedsk.

Om tagong te krijen ta dizze oersettingsfunksje kinne brûkers gewoan klikke op 'e knop "oersette" ûnder de brûkersnamme fan Redditor oan 'e boppekant fan 'e post. Om dizze funksje lykwols te brûken, moatte brûkers earst har foarkarstaal kieze yn 'e ynstellings. Op it stuit is dizze funksje allinich beskikber op Android- en iOS-apparaten, lykas ek foar brûkers dy't binne útlogd op it webplatfoarm.

Neist post-oersetting eksperimintearret Reddit ek mei oersettingen foar opmerkings op sawol iOS as Android. Yn har resinte post iepenbiere it bedriuw har plan om de heule konversaasjeûnderfining op Reddit yn 'e heine takomst meartalich te meitsjen.

Fierder hat Reddit har Helpsintrum koartlyn bywurke. It Helpsintrum tsjinnet no as in sintrale hub dy't it Moderator Helpsintrum kombineart en brûkers alle nedige stipeboarnen foarsjocht dy't se nedich hawwe. Dizze fernijing komt op 'e hakken fan Reddit's yntroduksje fan it Mod Helper-programma, dat moderators beleanne foar it helpen fan har kollega-moderators.

Mei dizze nije funksjes en updates is Reddit fan doel de brûkersûnderfining te ferbetterjen en meartalige petearen binnen har mienskip te befoarderjen.

