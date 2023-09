Razorpay krijt Digital Invoicing Startup BillMe om Customer Engagement te ferbetterjen

Fintech unicorn Razorpay hat de oankeap oankundige fan BillMe, in start-up foar digitale fakturearring en klantengagement. De Mumbai-basearre start-up hat in platfoarm ûntwikkele dat as doel hat om papieren rekkens te eliminearjen en wearde-tafoeging te ferbetterjen foar keaplju fia digitale faktuer. Dit markearret de achtste oanwinst troch Razorpay, dy't har portfolio útwreide sûnt it oernimmen fan Ezetap yn augustus 2022.

Mei dizze oanwinst besiket Razorpay bedriuwen te bemachtigjen mei in hybride model wêrtroch se effektiver mei har klanten kinne omgean. Om't kontaktleaze en wriuwingleaze ynteraksjemodi hieltyd populêrder winne ûnder konsuminten, is Razorpay fan doel de mooglikheden fan BillMe te benutten om keaplju in heul personaliseare en ynteraktive faktuerûnderfining te leverjen. Razorpay-genereare digitale rekkens sille funksjes oanbiede lykas feedback- en enkêteopsjes, wêrtroch keaplju har belutsenensstrategyen oanpasse kinne basearre op konsumintfoarkarren.

BillMe, oprjochte yn 2018, hat al mear dan 4,000 bedriuwen tsjinne, ynklusyf grutte merken lykas McDonald's, Burger King, Decathlon en Cinepolis. It platfoarm stelt bedriuwen yn steat om live te gean mei digitale fakturearring yn minder dan 10 minuten, streamlining fan prosessen dy't normaal folle langer duorje. Fierder jouwe de selsbetsjinningsdashboards levere troch BillMe keaplju yn steat om klantgedrach te analysearjen, oanpaste kampanjeregels op te stellen en krúsferkeap en promoasjes te fasilitearjen.

Klanten sille profitearje fan de streamlined en rapper kassaûnderfining levere troch digitale faktueren. Se hoege gjin soargen mear te meitsjen oer it opslaan of opheljen fan papieren rekkens foar takomstige referinsje. Ynstee dêrfan sille de digitale rekkens maklik tagonklik wêze en kinne wurde brûkt as in multydinsjoneel ark foar keaplju om har klanten better te begripen, te belûken en te rjochtsjen.

Razorpay sjocht grut potensjeel yn 'e wrâldwide merk foar digitale ûntfangsten, dy't wurdt projekteare om $ 2.3 miljard te berikken yn 2027. Troch it oanbieden fan BillMe op te nimmen, is Razorpay fan doel om bedriuwen te helpen út te stean troch it ferbetterjen fan klantengagement, it behâld fan klanten en it fersterkjen fan har marketingmooglikheden. Dizze oanwinst slút oan by de fyzje fan Razorpay om in fertroude one-stop-shop te wurden foar alle betellingsoplossingen, catering foar bedriuwen fan alle maten.

Razorpay, oprjochte yn 2014, hat al oplossings foar betellingstechnology levere oan mear dan 8 miljoen bedriuwen. It bedriuw hat $ 817 miljoen yn finansiering befeilige fan promininte ynvestearders lykas Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, en MasterCard. Mei de tafoeging fan BillMe bliuwt Razorpay har foetôfdruk yn 'e fintech-yndustry útwreidzje en har posysje as liedende spiler yn' e betellingsromte ferstevigje.

