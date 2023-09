In Spaanske politikus, Rosa Alarcón, stapte har funksje as gemeenteriedslid fan Barcelona op om te fokusjen op it bewustwêzen fan Meige-syndroom, in seldsume oandwaning dy't feroarsaket dat har oogleden ûnfrijwillich tichtgean en soms dagenlang ticht bliuwe. Alarcón waard diagnostisearre mei de tastân yn april 2022, trije jier neidat se foar it earst symptomen ûnderfûn.

It earste ynsidint barde doe't Alarcón de strjitte oerstuts, en har oogleden ynienen sluten, wêrtroch't se disorientearre en kwetsber wie. Gelokkich kaam in foarbygonger har te helpen en begeliede har yn feiligens. Yn earste ynstânsje waard se fersin ferteld dat se gewoan droege eagen hie, mar in útwreide ôflevering wêryn har eagen 10 dagen ticht bleaunen, frege har om medysk advys te sykjen en in juste diagnoaze te krijen.

Meige syndroom is in neurologyske betingst karakterisearre troch abnormale beweging fan 'e oogleden, bekend as blefarospasm, lykas spasmen yn' e kaak, tonge en nekke. Om it bewustwêzen te ferheegjen fan 'e útdagings fan' e fisueel beheinden, begon Alarcón TikTok-fideo's te meitsjen, dy't op it stuit mear dan 6,000 folgers hawwe. Guon fan har fideo's binne in heal miljoen kear besjoen, mei ûnderwerpen fariearjend fan hoe't jo in wite stok brûke om sûnder sicht te navigearjen oant de tekstuer fan stoep by it oerstekken fan 'e dyk.

Hoewol't se nei har diagnoaze in pauze fan fiif moanne naam fan har posysje as riedslid, gie Alarcón werom nei kampanje yn 'e pleatslike ferkiezings foar de Katalaanske Sosjalistyske Partij. Dochs realisearre se úteinlik dat se mear tiid nedich hie foar selssoarch as riedswurk tastien. Alarcón spruts tankberens út oan boargemaster Jaume Collboni fan Barcelona foar syn stipe en begryp tidens dit lestige beslút.

Troch har politike rol op te stappen, hopet Alarcón in grutter publyk te berikken om sichtberens te ferheegjen foar it syndroom fan Meige en te pleitsjen foar de behoeften fan 'e fisueel beheinden. Har tawijing oan it fergrutsjen fan bewustwêzen en begryp fan 'e tastân toant har ynset om in positive ynfloed te meitsjen.

Definysjes:

Meige syndroom: In seldsume neurologyske betingst karakterisearre troch abnormale beweging fan 'e oogleden, faak begelaat troch spasmen yn' e kaak en tonge.

Blefarospasm: ûnfrijwillige sluting of sterke kontraktearring fan 'e oogleden.

TikTok: In sosjale mediaplatfoarm foar it dielen fan koarte fideo's.

boarnen:

– El Diario, de digitale krante