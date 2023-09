Yndrukwekkende Star Fox Arwing Rekreaasje yn Starfield

In nije en heul yndrukwekkende romteskip-rekreaasje is ûntstien yn Bethesda's romte-RPG Starfield. Ynspirearre troch de leafste Star Fox-searje, hat sosjale media-brûker 'BuckyArt1701' in oanpast skip ûntworpen basearre op de byldbepalende Arwing. It offisjele Starfield sosjale media akkount dielde sels ferskate skermôfbyldings fan dizze opmerklike skepping.

Starfield bringt eleminten byinoar fan klassike Bethesda-rolspultsjes mei spannende romteskip-hûngefjochten. De mooglikheid om jo skip oan te passen lit spilers unike en werkenbere ûntwerpen meitsje. Sûnt syn frijlitting hawwe fans al skippen makke ynspireare troch Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, en The Expanse.

Wylst de Star Fox-searje in lange tiid gjin nije yngong hat sjoen, lit dizze Arwing-rekreaasje yn Starfield fans tydlik befredigje oan har winsk foar de yntergalaktyske aventoeren fan Fox McCloud. Foar dyjingen dy't mear romte-doggevechten hawwe op 'e Nintendo Switch, is it opnij besjen fan klassike Star Fox-ûnderfiningen fia de Switch Online-tsjinst in geweldige opsje.

Starfield is oant no ta de meast suksesfolle lansearring fan Bethesda wurden wurden, mei mear dan seis miljoen spilers dy't meidwaan oan 'e Constellation binnen har iepeningswike. Foar mear ynformaasje oer it spultsje, ynklusyf resinsjes en gidsen, besykje ús sibling-webside Pure Xbox.

Wat binne jo gedachten oer dizze opmerklike Arwing-rekreaasje yn Starfield? Hoopje jo op in nij Star Fox-spiel yn 'e takomst? Diel jo mieningen hjirûnder.

boarnen:

- Pure Xbox

- Xbox Twitter-akkount