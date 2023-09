Apple ferlingt oerienkomst mei Qualcomm om 5G-modemchips te brûken oant 2026

Apple hat oankundige dat it har oerienkomst mei Qualcomm sil útwreidzje om har Snapdragon 5G Modem-RF Systems te brûken foar syn lansearringen fan smartphones oant op syn minst 2026. Dit betsjut dat Apple de kommende trije jier de komponinten fan Qualcomm yn har iPhones bliuwt brûke. Dit beslút komt as in fertraging foar Apple's plannen om har eigen 5G-modemchips te ûntwikkeljen, dy't ferwachte wurde yn 2024 yntrodusearre.

Eksperts binne ferdield oer de redenen foar Apple's fertraging by it ûntwikkeljen fan har eigen chipsets. Guon spekulearje dat Apple it mear útdaagjend fynt dan ferwachte om har eigen sellulêre modem silisium te meitsjen, wylst oaren suggerearje dat problemen mei leveringsketens problemen feroarsaakje. Alejandro Cadenas, Associate Vice President by IDC, merkte op dat Apple's prioriteit is om har eigen chipsets te ûntwikkeljen en syn oerienkomst mei Qualcomm te beëinigjen, mar it bedriuw hat mear tiid nedich om de kwaliteit fan har alternatyf te garandearjen.

Wylst Apple's ynspanningen om har eigen 5G-chipsets te ûntwikkeljen langer duorje dan ferwachte, leauwe yndustryanalisten dat it bedriuw ynsette bliuwt foar de útdaging en wichtige boarnen tawize oan de taak. De ferlinging fan Apple's oerienkomst mei Qualcomm leveret wissichheid op koarte oant middellange termyn foar beide bedriuwen.

D'r binne spekulaasjes dat Apple's fernijde oerienkomst mei Qualcomm kin wurde relatearre oan de ynspanningen fan it bedriuw om har leveringsketens te fersterkjen, benammen fanwegen ferhege útdagings yn Sina. Apple kin besykje syn komponintboarnen te diversifisearjen en ôfhinklikens fan ien ferkeaper te ferminderjen.

Nettsjinsteande de redenen efter de fertraging, dizze útwreiding wurdt sjoen as in winst foar Qualcomm, om't Apple bliuwt fertrouwe op syn komponinten. De details fan it kontrakt binne net iepenbier makke, mar it wurdt leaud te fergelykjen mei de oerienkomst tusken de twa bedriuwen yn 2019, nei juridyske skelen. Yn dy skikking luts Apple har juridyske oanspraken tsjin Qualcomm werom en gie yn om har chips yn iPhones te brûken, wat úteinlik late ta it oernimmen fan Intel's smartphonemodembedriuw fan Intel.

Nettsjinsteande de fertraging wurdt ferwachte dat Apple úteinlik syn eigen 5G-modemchips sil frijjaan, mar it tiidframe bliuwt ûnwis.

boarnen:

- Register

- South China Morning Post