Qualcomm hat in nije oerienkomst mei Apple berikt om 5G-chips foar iPhones te leverjen oant op syn minst 2026. As de liedende ûntwerper fan modem-chips dy't tillefoans kinne ferbine mei mobile gegevensnetwurken, tekene Qualcomm earder in oanboddeal mei Apple yn 2019, nei de resolúsje fan in langsteande juridysk skeel tusken de twa bedriuwen.

De hjoeddeistige chipferlieningsoerienkomst tusken Qualcomm en Apple is ynsteld om dit jier te ferfallen, wat betsjut dat de kommende iPhones dy't Apple ferwachtet oan te kundigjen de lêste wêze sille wurde frijlitten ûnder dizze oerienkomst. De nije deal soarget lykwols derfoar dat Qualcomm sil trochgean mei it leverjen fan chips foar Apple's tillefoans elk jier oant 2026.

Spitigernôch binne de spesifike betingsten en wearde fan 'e oerienkomst net bekend makke troch Qualcomm. De chipmaker hat allinich neamd dat de betingsten "fergelykber" binne oan 'e foarige leveringsoerienkomst. Derneist sil in oktroaifergunningferliening dy't waard tekene tusken Qualcomm en Apple yn 2019 bliuwe oant 2025, mei de mooglikheid fan in ferlinging fan twa jier.

Wylst Apple aktyf wurket oan it ûntwikkeljen fan har eigen modemtechnology en de modem-ienheid fan Intel oankocht foar $ 1 miljard yn 2019, bliuwt it ûndúdlik hoe fluch Apple fan plan is oer te gean nei it brûken fan har eigen chips. Qualcomm hat projizearre dat mar in fyfde fan Apple's iPhones har chips sil brûke yn 2026. Dizze projeksje kin lykwols konservatyf blike te wêzen, om't Qualcomm's eardere projeksjes foar har bedriuw mei Apple yn 2021 waarden oertroffen, mei alle iPhone 14-modellen ferline jier frijlitten ynboude Qualcomm modems.

Dizze nije deal tusken Qualcomm en Apple is krúsjaal foar Apple's supply chain-strategy, foaral yn it ljocht fan 'e útdagings dy't it tsjinkomt yn Sina. It fersterkjen fan supply chains bûten Sina is in prioriteit wurden foar Apple, en it liket derop dat it bedriuw plannen fertrage of skaalje werom om selsstannich har eigen chips yn ferskate gebieten te produsearjen.

Boarnen: Qualcomm, Hargreaves Lansdown