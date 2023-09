Qualcomm tekenet deal mei Apple om 5G-chips te leverjen oant 2026

Qualcomm kundige op moandei oan dat it in oerienkomst tekene hat mei Apple om 5G-chips foar iPhones te leverjen oant op syn minst 2026. Dizze deal wreidet de besteande relaasje tusken de twa bedriuwen út, en it jout oan dat Apple op it stuit net fan plan is om har eigen modemtechnology te ûntwikkeljen. De oerienkomst komt op in stuit dat Apple foar útdagings yn Sina stiet en besiket har leveringsketten yn oare gebieten te fersterkjen.

Under de nije deal, Qualcomm sil soargje chips foar iPhones dy't sil wurde útbrocht elk jier oant 2026. De krekte wearde fan 'e oerienkomst waard net bekend makke, mar it wurdt sein te wêzen fergelykber mei de foarige oanbod deal tusken de twa bedriuwen. Qualcomm-oandielen stegen mei 4 prosint nei de oankundiging, wylst Apple-oandielen mei 0.5 prosint tanommen.

Dizze deal bout op in oerienkomst foar levering fan chips dy't Qualcomm en Apple yn 2019 tekene, nei de oplossing fan in langrinnend juridysk skeel tusken de twa bedriuwen. Dat leveringsoerienkomst is ynsteld om dit jier te ferfallen, wêrtroch't de iPhones ferwachte wurde oankundige op tiisdei de lêste te debút ûnder dy deal.

Njonken de oerienkomst foar levering fan chip, befêstige Qualcomm ek dat har patintlisinsje-oerienkomst mei Apple, dat waard tekene yn 2019, op syn plak bliuwt. Dizze deal is ynsteld om te ferfallen yn 2025, mar d'r is in opsje om it mei noch twa jier te ferlingjen.

Apple hat wurke oan har eigen modemtechnology en kocht Intel's modem-ienheid foar $ 1 miljard yn 2019. It bedriuw hat lykwols noch gjin details levere oer wannear't it fan plan is om har eigen chips te brûken.

Wylst Qualcomm projektearret dat mar in fyfde fan Apple's iPhones har chips troch 2026 sil brûke, binne ferline projeksjes fan it bedriuw te konservatyf west. It moat opmurken wurde dat alle iPhone 14-modellen ferline jier frijlitten Qualcomm-modems brûkten. De Chief Financial Officer fan Qualcomm ferwachtet ek dat de "grutte mearderheid" fan 'e 2023 iPhones dy't dizze wike wurde frijlitten, Qualcomm-modems omfetsje.

Oer it algemien fersterket dizze útwreide deal tusken Qualcomm en Apple har partnerskip en soarget foar in stabile oanbod fan 5G-chips foar Apple's takomstige iPhones. It suggerearret ek dat Apple net fan plan is om har eigen modemtechnology yn 'e heine takomst te ûntwikkeljen.

