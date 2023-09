Qualcomm tekenet nije deal foar it leverjen fan 5G-chips oan Apple oant 2026

Qualcomm hat in nije oerienkomst mei Apple oankundige om 5G-chips foar iPhones te leverjen oant 2026. De liedende ûntwerper fan modemchips dy't tillefoans ferbine mei mobile gegevensnetwurken, Qualcomm tekene earder in leveringsdeal mei Apple yn 2019 nei it oplossen fan in juridyske striid. Wylst de oerienkomst foar chiplevering ûnder de foarige deal dit jier sil einigje, soarget de lêste oerienkomst fan Qualcomm foar in trochgeande partnerskip mei Apple.

De betingsten fan 'e nije deal binne "fergelykber" oan 'e foarige, hoewol de spesifike wearde net iepenbiere is. Qualcomm befêstige ek dat har patintlisinsje-oerienkomst mei Apple, dy't yn 2025 ferrint, op syn plak bliuwt. D'r is in opsje om de lisinsje-oerienkomst te ferlingjen mei in ekstra twa jier.

Underwilens wurket Apple oan it ûntwikkeljen fan har eigen modemtechnology en kocht Intel's modem-ienheid foar $ 1 miljard yn 2019. Apple hat lykwols de tiidline foar it yntegrearjen fan har eigen chips yn har iPhones net iepenbiere. De finansjele projeksjes fan Qualcomm geane derfan út dat mar in fyfde fan Apple's iPhones Qualcomm-chips sille brûke yn 2026.

Yn 2021 bliek de projeksje fan Qualcomm foar har bedriuw mei Apple konservatyf te wêzen, om't alle iPhone 14-modellen dy't dat jier frijlitten waarden Qualcomm-modems brûkten. De lange termyn relaasje tusken Qualcomm en Apple hat krúsjaal west foar beide bedriuwen, en de lêste oerienkomst soarget derfoar dat Qualcomm in wichtige leveransier fan 5G-chips oan Apple bliuwt yn 'e kommende jierren.

