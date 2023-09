De oankundiging dat Qualcomm sil trochgean mei it leverjen fan 5G-modems foar Apple's smartphones oant 2026 hat wichtige oandacht krigen fan sawol ynvestearders as analisten. Dizze ûntwikkeling wykt ôf fan eardere ferwachtingen, om't sawol Wall Street-analisten as Qualcomm-amtners hiene ferwachte dat Apple syn eigen 5G-modem produsearre en brûkte te begjinnen yn 2024.

It nijs fan Qualcomm's útwreide partnerskip mei Apple komt krekt foar Apple's heul ferwachte produktûntdekking, pland foar tiisdei. Dizze oankommende Apple-apparaten wurde ferwachte dat se Qualcomm-modems hawwe, wat de relaasje tusken de twa techgiganten fierder fersterkje.

Nei de oankundiging ûnderfûn Qualcomm's oandiel moandei in opmerklike stiging fan 3.9%, wat it positive sentimint ûnder ynvestearders reflekteart. Dit jout in stimming fan fertrouwen oan yn it fermogen fan Qualcomm om har posysje te behâlden as in liedende leveransier fan 5G-modems.

It oanhâldende partnerskip tusken Qualcomm en Apple befêstiget de status fan Qualcomm as in wichtige spiler yn 'e 5G-modemmerk. Dizze strategyske alliânsje soarget derfoar dat Apple smartphones fan hege kwaliteit kin leverje dy't it folsleine potensjeel fan 5G-technology kinne brûke. Mei de oanhâldende foarútgong yn 5G en de tanimmende easken foar rappere en betroubere ferbining, is it hawwen fan in betroubere en effisjinte modemleveransier krúsjaal foar Apple's sukses op lange termyn.

Gearfetsjend, de oankundiging fan Qualcomm dy't har oanhâldende rol as Apple's 5G-modemleveransier oant 2026 iepenbiere hat positive reaksjes opwekke fan ynvestearders en analisten. Dizze ûntwikkeling positionearret Qualcomm as in wichtige spiler yn 'e 5G-merk en ûnderstreket it belang fan betroubere ferbining foar Apple's kommende smartphones.

Definysjes:

- 5G-modem: In apparaat as chipset wêrmei apparaten kinne ferbine mei 5G-netwurken en tagong krije ta de gegevens mei hege snelheid en lege latency oanbean troch 5G-technology.

- Qualcomm: In technologybedriuw dat spesjalisearre is yn 'e ûntwikkeling en oanbieding fan semiconductors en software foar draadloze telekommunikaasje.

Boarne: Market Movers