Qualcomm wreidet deal út om Apple 5G-modems te leverjen

Qualcomm hat in ferlinging fan har deal oankundige om 5G-modems foar Apple's smartphones te leverjen, wat oanjout dat Apple noch altyd útdagings hat by it ûntwikkeljen fan de technology yn eigen hûs. Sûnt 2018 hat Apple wurke oan it meitsjen fan har eigen modems, dy't ferantwurdlik binne foar it fasilitearjen fan kommunikaasje tusken har apparaten en sellulêre netwurken. Dizze ynspanning makket diel út fan Apple's gruttere inisjatyf om mear fan har semiconductor-komponinten yntern te produsearjen ynstee fan te fertrouwen op eksterne leveransiers.

Under de betingsten fan 'e oerienkomst sil Qualcomm Apple har chips leverje foar de lansearringen fan smartphones dy't pland binne foar 2024, 2025 en 2026. Wylst de spesifiken fan 'e deal net wurde iepenbiere, sei Qualcomm dat se fergelykber binne mei de oarspronklike oerienkomst dy't yn 2019 berikt is. As de liedende chipmakker yn 5G-technologyen, spruts Qualcomm fertrouwen út yn har langsteande yndustryliederskip.

Apple is de grutste klant fan Qualcomm, ferantwurdlik foar sawat 25% fan har ynkomsten. De ferwachting wie dat de kommende iPhone 15, pland foar frijlitting op tiisdei, ien fan 'e lêste modellen soe wêze om Qualcomm's modems te brûken. Apple en Qualcomm wiene earder ferwûne rekke yn heechprofyl yntellektueel eigendom en kontrakten oer de hiele wrâld foardat se in skikking berikten yn 2019, dy't in "mearjierrige oerienkomst foar levering fan chipset omfette."

Apple hat lykwols koart dêrnei har plannen foar modemûntwikkeling fierder troch it oernimmen fan Intel's smartphone-chipbedriuw foar $ 1 miljard. Dizze nije deal mei Qualcomm soarget foar de mooglikheid dat Apple har eigen chips yn 'e kommende trije jier stadichoan yntegreart yn har smartphones, op betingst dat se klear binne foar ynset.

Opmerklik ûnderfûnen de oandielen fan Qualcomm in stiging fan 8% yn 'e pre-merkhannel by de oankundiging, en regele úteinlik mei in ferheging fan 3% yn' e lette moarnshannel. Yn maaie 2021 gie Apple ek in multibillion-dollar, mearjierrige deal mei Broadcom foar ferskate oare 5G-komponinten.

Definysjes:

- Modem: In apparaat dat kommunikaasje mooglik makket tusken in kompjûter of smartphone en it ynternet fia in netwurkferbining.

- Semiconductor: In materiaal, typysk silisium, dat elektryske konduktiviteitseigenskippen hat tusken in dirigint en in isolator. Wurdt brûkt foar it meitsjen fan ferskate elektroanyske komponinten.

- 5G: De fyfde generaasje fan draadloze technology, it leverjen fan rappere snelheden en ferbettere ferbining yn ferliking mei eardere generaasjes.

- Chipmaker: In bedriuw dat yntegreare circuits (chips) ûntwerpt en produsearret brûkt yn elektroanyske apparaten.

