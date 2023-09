Apple sil de kommende trije jier trochgean mei it brûken fan Qualcomm-modemchips

Oandielen fan Qualcomm Inc. seagen in stiging fan mear dan 3.8% nei de oankundiging dat Apple Inc. de kommende trije jier sil trochgean mei it brûken fan Qualcomm's mobile modemchips. Dit komt as in ferrassing, om't Apple waard ferwachte om har gebrûk fan 'e modems te ferminderjen fan dit jier.

De leveringsdeal waard iepenbiere krekt in dei foar it lansearingsevenemint foar de iPhone 15-searje. Neffens Qualcomm sille har modemchips wurde yntegrearre yn 'e trije kommende iPhone-generaasjes, ynsteld om te wurde frijlitten yn 2024, 2025 en 2026. Qualcomm ferwachtet lykwols dat it allinich sawat 20% fan 'e modems sil leverje dy't ferstjoerd wurde mei Apple's 2026-tillefoans.

Apple wurdt beskôge as ien fan 'e meast wichtige klanten fan Qualcomm, mei de oankeapen fan it bedriuw goed foar mear as in fyfde fan Qualcomm's $ 44.2 miljard ynkomsten yn 2020. Dizze oankeapen besteane foaral út breedbânkomponinten dy't brûkt wurde om de 5G-ferbiningsfunksjes fan iPhones te betsjinjen.

Qualcomm leveret Apple 5G-modemchips dy't gegevens yn in apparaat omsette yn radiosinjalen foar oerdracht nei in seltoer. Derneist leveret Qualcomm oare stypjende komponinten lykas miniatuer 5G-antennes foar smartphones en RF-frontends, dy't radio-ynterferinsje filterje en 5G-sinjalen fersterkje.

Apple boarnen net allinich chips fan Qualcomm, mar lisinsje ek in samling netwurkpatinten dy't essensjeel binne foar draadloze ferbining yn tillefoans. Ferline jier betelle Apple Qualcomm $ 1.9 miljard oan lisinsjekosten foar dizze oktroaien.

Foarôfgeand oan de delsetting fan in juridyske striid tusken Qualcomm en Apple yn 2019, wiene Qualcomm's netwurkpatinten in kontroversjele kwestje. As ûnderdiel fan 'e delsetting hat Apple ynstimd om Qualcomm's oktroaien foar seis jier te fergunningen, mei de opsje om noch twa jier te ferlingjen. Apple's akwisysje fan Intel Corp.'s modemchipbedriuw stimulearre har ynspanningen fierder om Qualcomm's chips te ferfangen troch har eigen technology.

It liket lykwols dat Apple's stribjen nei eigen draadloze netwurktechnology fertraging kin tsjinkomme, lykas it beslút om troch te gean mei it brûken fan Qualcomm-chips oant 2026 suggerearret. Apple hat in spoarrekord fan it ûntwikkeljen fan har eigen chips, it ûntwerpen fan de primêre processors foar iPhones, Mac-kompjûters, en de Apple Watch.

Neist de modemchips fan Qualcomm is Apple fan doel oare komponinten fan tredden te ferfangen mei oanpast silisium. Bloomberg rapportearre earder dit jier dat Apple fan plan is om har eigen Wi-Fi- en Bluetooth-modules te ûntwikkeljen, mooglik it ferfangen fan de chip dy't op it stuit wurdt levere troch Broadcom Inc. datum bliuwt ûnwis.

De ynfloed fan Apple's ynspanningen foar chipûntwikkeling op it bedriuw fan Qualcomm wurdt ferwachte dat se foar in part kompensearre wurde troch Qualcomm's útwreiding yn 'e merken foar autoprosessor en serverchips.

boarnen:

- CNBC

- UBS Group AG