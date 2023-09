Apple en Qualcomm hawwe in nije oerienkomst oankundige dy't sil sjen dat Apple bliuwt te brûken Qualcomm's 5G-modems foar op syn minst de kommende trije jier. De deal beslacht iPhone-lansearrings yn 2024, 2025 en 2026, en ferlingt de foarige oerienkomst dy't letter dit jier ferrint. Dit nijs komt te midden fan eardere spekulaasjes dat Apple troch 5 soe oergean nei in eigen 2025G-modemoplossing.

As de grutste klant fan Qualcomm is Apple ferantwurdlik foar hast in kwart fan 'e ynkomsten fan' e chipmaker. Wylst Apple aktyf belutsen west hat by it ûntwikkeljen fan in eigen 5G-modem, hat it bedriuw juridyske obstakels te krijen fanwegen patinten dy't eigendom binne fan Qualcomm, dy't ynsteld binne om te ferfallen yn 2029 en 2030. Apple's doel is om in eigen 5G-modem te ûntwikkeljen, dat koe wurde yntegreare yn har A-searje System on a Chip (SoC), en leveret in single-chip-oplossing mei signifikante ferbetteringen yn batterijlibben en prestaasjes.

Troch har oerienkomst mei Qualcomm te ferlingjen, soarget Apple foar in betroubere boarne fan 5G-modems foar har takomstige iPhone-modellen. Wylst Apple's ynspanningen om har eigen modem te ûntwikkeljen trochgean, erkent it bedriuw it belang fan Qualcomm's technology en ekspertize op it mêd fan 5G-ferbining. Dizze gearwurking lit Apple in konkurrinsjefoardiel yn 'e smartphonemerk behâlde troch de liedende 5G-modemtechnology fan Qualcomm te brûken.

As de fraach nei 5G-ferbining bliuwt groeie, docht it beslút fan Apple om har partnerskip mei Qualcomm út te wreidzjen syn ynset om har klanten de lêste en meast avansearre mobile technology te leverjen. Troch nau gear te wurkjen mei Qualcomm kin Apple har ekspertize brûke en soargje foar naadleaze yntegraasje fan 5G-mooglikheden yn har takomstige iPhone-modellen.

Dizze gearwurking tusken Apple en Qualcomm fersterket har oanhâldende partnerskip en befêstiget de erkenning fan 'e yndustry fan Qualcomm's liederskip yn 5G-modemtechnology. It toant ek Apple's tawijing oan ynnovaasje en it garandearjen fan de bêste mooglik brûkersûnderfining foar har klanten.

