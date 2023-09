Qualcomm en Apple akkoard mei nije 5G Chip Supply Deal

Qualcomm hat in nije oerienkomst mei Apple oankundige om 5G-chips oan 'e techgigant te leverjen oant op syn minst 2026. Dit komt nei in eardere chipferlieningsdeal tusken de twa bedriuwen yn 2019, dy't it ein markearre fan in lange juridyske striid.

De kommende iPhone-lansearring, dy't dizze wike ferwachte wurdt ûntbleate, sil it definitive produkt wêze yntrodusearre ûnder de foarige oerienkomst foar chipferliening. Wylst spesifike finansjele details fan 'e nije oerienkomst net waarden iepenbiere, beklamme Qualcomm dat de betingsten "fergelykber" binne oan har foarige regeling.

Njonken de chip-oanbod hawwe Qualcomm en Apple ek in patint-lisinsje-oerienkomst dy't aktyf bliuwt oant 2025, mei de opsje foar in ferlinging fan twa jier. Dizze oerienkomst soarget derfoar dat Apple kin trochgean mei it brûken fan Qualcomm's patintearre technology yn har apparaten.

It is de muoite wurdich op te merken dat Apple hat ynvestearre yn it ûntwikkeljen fan har eigen modemtechnology. Yn 2019 kocht it bedriuw Intel's modem-ienheid foar $ 1 miljard. Hoewol Apple's roadmap foar it yntegrearjen fan har proprietêre chips yn har apparaten bliuwt ûnbekend, Qualcomm projektearret dat mar in fyfde fan Apple's iPhones har chips yn 2026 sille opnimme.

It is lykwols wichtich om te neamen dat de projeksjes fan Qualcomm oangeande har partnerskip mei Apple yn it ferline konservatyf west hawwe. Yn 2021 projizearre Qualcomm dat gjin fan 'e iPhone 14-modellen har modems soe hawwe, mar se waarden ferkeard bewiisd doe't alle modellen dy't ferline jier frijlitten wiene, feitlik Qualcomm-modems hienen.

Oer it algemien soarget dizze nije oerienkomst tusken Qualcomm en Apple foar in trochgeande partnerskip yn it leverjen fan 5G-technology foar iPhones, wylst Apple ek de fleksibiliteit jout om har eigen modemtechnology yn 'e takomst te ûntwikkeljen.

