In resinte enkête útfierd troch Euna Solutions smyt ljocht op 'e evoluearjende steat fan' e publike sektor e-oankeap. Fergelykber mei de trends te sjen yn business-to-business (B2B) e-commerce, wikselje oankeapmanagers en oanbestegingsteams yn oerheid, akademyske en woldiedige organisaasjes hieltyd mear nei digitale technology om har oankeapprosessen te streamlynjen.

Ien fan 'e wichtichste befinings út' e enkête is dat 44% fan keapers yn 'e publike sektor no e-oankeapsoftware brûke neist har Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Derneist rapporteare 65% fan 'e respondinten in kombinaasje fan legacy en nijere digitale technology te brûken. Dizze hybride oanpak lit it ERP-systeem kearnfunksjes behannelje, wylst de oplossing foar e-oankeap mear komplekse taken beheart, lykas oankeap en ferkeapbehear.

De enkête markearre ek it belang fan neilibjen, effisjinsje en belutsenens fan leveransiers foar professionals yn iepenbiere oanbestegingen. Mar 44% fan keapmanagers spruts betrouwen út yn it fermogen fan har organisaasjes om de hjoeddeistige wurkdruk te behanneljen, wylst 25% joech ta minder selsbetrouwen te fielen.

It takomstige personiel stelt in oare útdaging foar publike ynstânsjes, om't hast 30% fan federale meiwurkers yn 2025 yn oanmerking komme foar pensjoen, en 27% fan 'e personielsbestân sil bestean út Gen Z. Dizze jongere arbeiders hawwe in sterke affiniteit foar technology en ferwachtsje digitaal ark om diel te wêzen fan har wurk. Se prioritearje streamlined prosessen en automatisearring om tiid frij te meitsjen foar mear strategyske inisjativen.

Hoewol d'r foarútgong west hat, lit de enkête sjen dat 20% fan 'e keapmanagers fan' e iepenbiere sektor noch fertrouwe op papier-basearre ferwurking en ferâldere legacysystemen. Allinich 14% melde dat se de lêste digitale ark en technologyen brûke foar har oankeapprosessen.

De COVID-19-pandemy hat de digitale transformaasje fan oankeapen yn 'e iepenbiere sektor versneld, en twingt in protte organisaasjes om digitale oplossingen oan te nimmen út need. De oergong is lykwols net altyd glêd ferrûn.

Ta beslút, de enkête útfierd troch Euna Solutions markearret it feroarjende lânskip fan publike sektor e-oankeap. It beklammet de tanimmende oannimmen fan digitale technology, de útdagings dy't konfrontearre wurde by it werven fan jongere keapprofessionals, en it belang fan streamlined prosessen en automatisearring yn oanbestegingsoperaasjes.

Boarnen: Euna Solutions survey, John Alexander, Euna Solutions senior vice-presidint, produkt.