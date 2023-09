Dbrand kundiget Limited Edition PS5-platen oan ynspireare troch Spider-Man-ûntwerpen

Oanpaste konsolehûdbedriuw Dbrand hat in nije set PS5-platen mei beheinde edysje ûntbleate neamd Arachnoplates. Dizze platen binne swier ynspireare troch Sony's offisjele Spider-Man-ûntwerpen, benammen de bondel foar it kommende spultsje Marvel's Spider-Man 2.

Sony's bondel mei beheinde edysje hat in oanpaste PS5-cover mei swarte ranken op in reade eftergrûn, symbolisearret de striid tusken Venom en Spider-Man. Dbrand's Arachnoplates lykje nau op it ûntwerp fan Sony, mar hawwe mear yngewikkelde singels en gjin spinnen.

Dbrand's boartlike take op Sony's ferzje is evident yn 'e itembeskriuwing. It bedriuw bespot subtyl Sony foar it mislearjen fan genôch stock fan har fergunningsidepanels foar fideospultsjes. Dbrand stelt, "betanke foar it fallen fan de bal, jo [searje eksploitanten]." Dit is in ferwizing nei it feit dat de offisjele platen fan Sony rap útferkocht binne, wat liedt ta scalpers dy't se trochferkeapje tsjin exorbitante prizen. Dbrand is fan doel it tekoart oan te pakken en in alternatyf te bieden foar fans dy't de offisjele platen miste.

Dit is net de earste kear dat Dbrand Sony iepenbier hat krityk. Yn 2021 publisearre it bedriuw har eigen ferfangende platen foar de PS5, beweare dat it Sony's ûntwerp "reparearre" hie. Dbrand doarde Sony sels oan om har oan te rjochtsjen yn in fette ferklearring op har webside. Se moasten lykwols úteinlik de platen út 'e ferkeap helje doe't Sony in cease and desist-brief útjoech dy't juridyske aksje bedrige.

Dbrand's Arachnoplates kinne foarbesteld wurde foar 65 Kanadeeske dollar, mei ekstra opsjes lykas in hûd om it midden fan 'e PS5-omslach te dekken en reade ljochtstrips. Yn ferliking, de offisjele Spider-Man covers ferkocht foar £ 54.99 op de PlayStation Store.

Dbrand's boartlike oanpak en oanbod mei beheinde edysje jouwe fans fan 'e PS5 alternative oanpassingsopsjes. Wylst ynspireare troch Sony's ûntwerpen, foeget Dbrand syn eigen twist ta, catering oan dyjingen dy't de offisjele platen miste of gewoan in oare estetyk leaver hawwe.

Boarne: Net foarsjoen.