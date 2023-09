Seis PlayStation Plus Extra Games oankundige foar septimber

In útlekte list hat de seis PlayStation Plus Extra-spultsjes iepenbiere dy't yn septimber te krijen binne. De spultsjes waarden dield troch betroubere boarne billbil-kun op Dealabs. De opstelling omfettet NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, en Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 is in opwurdearre prequel nei NieR: Automata. It krige positive resinsjes, mei IGN dy't it in 8/10 joech en de ferbettere fisuele en bestriding priizge. It ferhaal fan it spultsje wurdt beskôge as syn opfallende funksje.

Unpacking, útbrocht yn 2021, is in populêr indie-spiel dat draait om it organisearjen fan items op ferskate lokaasjes. IGN bekroande it in 8/10, markearje syn ienfâldige, mar befredigjende puzzel-gameplay en syn fermogen om in oangripend ferhaal te fertellen oer persoanlike besittings.

Dizze spultsjes binne pland om beskikber te wêzen foar PS Plus Extra en Premium leden fanôf septimber 19. Dizze release markearret de earste batch spultsjes nei Sony's resinte priisferheging foar al har PS Plus 12-moanne abonneminten wrâldwiid.

Op dit stuit is d'r gjin offisjele befêstiging fan Sony oangeande de lekke spiellist as de beskikberens. Fans wachtsje grif op in offisjele oankundiging om de opstelling te befêstigjen. Bliuw op 'e hichte foar mear updates.

Boarne: IGN (Resinsint: Wesley Yin-Poole)