WSFA 12 News at 6 sil op tongersdei in kommersjeel-frije, allinich digitaal útstjoering wêze, om't NBC de earste NFL-wedstryd fan it 2023-seizoen beslacht. De reguliere programmearring is pland om 10 oere nei de wedstriid te begjinnen.

De livestream fan WSFA 12 News at 6 sil beskikber wêze op WSFA.com, de WSFA 12 News-app, en op it artikel mei de dekking. NBC sil har dekking fan 'e NFL Kickoff om 6 oere begjinne mei in wedstriid tusken de Detroit Lions en de Kansas City Chiefs. De wedstriid begjint om 7 oere

Foar dyjingen dy't gjin tagong hawwe ta dit nijs op 'e WSFA Nijs-app, wurdt it oanrikkemandearre om de app te downloaden fan' e Apple App Store of de Google Play Store om nijsalarms rapper en fergees te ûntfangen.

WSFA 12 Nijs is in Alabama-basearre nijsnetwurk en is eigendom fan Grey Television. It stasjon betsjinnet foaral it gebiet Montgomery. De NFL Kickoff is in tige ferwachte evenemint dat it begjin markearret fan in nij fuotbalseizoen.

Definysjes:

- Livestream: In live útstjoering dy't yn realtime kin wurde besjoen fia in ynternetferbining.

- Kommersjeelfrij: In ûnûnderbrutsen útstjoering sûnder advertinsjes.