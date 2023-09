Procreate Dreams: In nije 2D-animaasjeapp foar iPad

Procreate, it bedriuw foar digitale yllustraasjesoftware, sil op 2 novimber Procreate Dreams lansearje, in 22D-animaasjeapp foar iPad. Dizze app is fan doel om animaasje-ark te leverjen dy't tagonklik binne foar elkenien, nettsjinsteande har animaasjeûnderfining. Oars as in protte oare software yn 'e sektor, biedt Procreate Dreams in ienmalige oankeapopsje foar $ 19.99, ynstee fan in abonnemintspriismodel.

Untworpen foar touch, Procreate Dreams omfettet funksjes lykas Performing wêrmei brûkers keyframes kinne tafoegje oan har projekten mei gebearten yn realtime. Dit ark belooft it animaasjeproses te revolúsjonearjen troch kreativen yn te skeakeljen om direkt te reagearjen op har kreaasjes as se spielje. De app hat ek in Multi-touch Timeline, dy't naadleaze yntegraasje mooglik makket fan tekenjen, cel-animaasje, keyframing, fideo-bewurking en komposysje, allegear mei it brûken fan stjoerings.

Procreate Dreams biedt artysten de mooglikheid om te animearjen oer fideomateriaal en biedt in ark neamd Flipbook, dat is in earbetoan oan tradisjonele animaasje. Artysten kinne koarte looping GIF's, komplekse karakteranimaasjes en mear meitsje mei dizze funksje. De app stipet ek rotoscoping, in technyk wêrby't animators trace oer fideoframes, troch it ymportearjen fan ProRes-byldmateriaal oant 8K yn resolúsje te tastean. Derneist is d'r in nije audiomotor wêrmei brûkers karakter voiceovers, muzyk en lûdeffekten kinne tafoegje oan har animearre projekten.

Procreate Dreams brûkt deselde borstels as de orizjinele Procreate-app, optimalisearre foar gebrûk mei de Apple Pencil. Gruttere doeken, mear lagen, en folsleine stipe foar bestannen makke yn Procreate binne ek opnommen. De app yntroduseart in spesjalisearre Procreate-bestânsformaat ûntworpen foar iCloud-syngronisaasje, wêrtroch direkte tagong ta 1TB-bestannen is sûnder tiden te laden, op te slaan of te eksportearjen. Dizze bestannen behâlde de heule undo-skiednis fan in projekt, wêrtroch it maklik is foar artysten om te eksperimintearjen sûnder de eangst om har wurk te ferliezen.

Procreate Dreams wurdt ferwachte dat se in yndustry-spiel-wikseler wurde, fergelykber mei syn foargonger, de orizjinele Procreate-yllustraasje-app. Mei syn krêftige funksjes en brûkerfreonlike ynterface is Procreate al mear dan seis jier de bestferkochte betelle iPad-app. De wegering om in moanliks abonnemintsmodel oan te nimmen, yn tsjinstelling ta konkurrinten lykas Adobe en Clip Studio Paint, hat in tawijd en trouwe brûkersbasis krigen.

boarnen:

- Dreamen meitsje: wurde ynspireare, meitsje, animearje. (2021, novimber). Procreate. Untfongen fan [boarneartikel]

- Definysje fan rotoscoping: Merriam-Webster Dictionary

– Definysje fan cel-animaasje: TechTerms.com