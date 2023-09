Is Primeape in kompetitive kar yn Pokémon GO?

As de Mankey Spotlight Hour yn Pokémon GO komt, binne trainers entûsjast om te witten oft Primeape, de evoluearre foarm fan Mankey, libbensfetber is yn 'e kompetitive en oerfallende sêne fan it spultsje. Om dit te bepalen, moatte ferskate faktoaren beskôge wurde.

As earste, Primeape is in suver Fighting-type skepsel, wêrtroch it swak is tsjin oanfallen fan Psychic, Flying, en Fairy-type, en resistint foar Dark, Bug, en Rock-type oanfallen. Syn heechste stat is syn oanfal, dat is in yndrukwekkende 207. Wylst syn oare statistiken binne leger, dit klassifisearret it net as in glêzen kanon.

Yn spiler tsjin spiler (PvP) fjildslaggen, Primeape presteart fatsoenlik yn spesjale bekers, mar falt tekoart yn ferliking mei topfjochters lykas Scrafty en Medicham, dy't tagong hawwe ta Power-up Punch. Yn 'e Great League wurdt Primeape outclassed, en yn' e Ultra League hâldt syn datearre moveset it werom.

Foar dyjingen dy't fêststeld binne om Primeape te brûken, wurdt in set fan Counter, Cross Chop en Night Slash lykwols oanrikkemandearre foar dekking. As alternatyf, Close Combat kin brûkt wurde foar maksimale skea.

Yn raids fan spiler tsjin omjouwing (PvE) giet Primeape min troch it bestean fan Machamp. Wylst it kin brûkt wurde yn swakkere Three-Star oerfallen, syn effektiviteit is beheind yn ferliking mei Five-Star ynfallen. Foar raiddoelen binne Close Combat, Ice Punch en Night Slash ideale opladen oanfallen ôfhinklik fan 'e baas dy't spilers wolle fjochtsje.

Ta beslút, hoewol Primeape miskien net de meast kompetitive kar is yn Pokémon GO, kin it noch effektyf brûkt wurde yn spesifike situaasjes. Trainers dy't ynteressearre binne yn it tafoegjen fan Primeape oan har kolleksje foar Pokedex-foltôging, kinne noch wearde fine yn it oanskaffen fan dit skepsel.

boarnen:

- De Pokémon Company

– Sportskeeda