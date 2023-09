De nasjonale kolleksje fan loftfotografypartners mei Monmouth Scientific om weardefolle records te behâlden

De National Collection of Aerial Photography (NCAP) is in renommearre repository fan histoaryske loftfoto's, omfettet miljoenen ôfbyldings dy't wichtige wrâldwide eveneminten en lokaasjes fêstlizze. It primêre doel fan NCAP is om dizze weardefolle records te sammeljen en te beskermjen yn sawol digitale as fysike formaten, en garandearje har behâld foar takomstige generaasjes.

Om de útdagings yn ferbân mei ôfhanneling en behâld oan te pakken, socht Alan Potts, de Digital Imaging Manager, Monmouth Scientific foar in oplossing om in skjinne omjouwing te fêstigjen foar it feilige kolleksjebehear fan it NCAP-team. Nei it ferhúzjen nei in nije foarsjenning yn Edinburgh, krige it NCAP-team de nedige romte om dizze útdagings oan te pakken.

Monmouth Scientific identifisearre de Recirculating Fume Cupboard as de optimale oplossing om te foldwaan oan de easken fan it team. Dizze wurkromte biedt monteurs in feilige en effisjinte omjouwing foar taken lykas skimmelferwidering fan fotografyske printsjes en filmtarieding. De kasten kanaal effektyf luchtstream, fange dampen en beheine se binnen in kontrolearre wurkgebiet. Skjinne lucht wurdt dan wer yn it laboratoarium ferdreaun troch it brûken fan aktivearre koalstoffilters.

It brûken fan dizze recirkulearjende zuurkasten soarget net allinnich foar in sûnere wurkromte foar personielsleden, mar biedt ek kostenbesparjende foardielen en draacht by oan in griener en duorsumer laboratoariumomjouwing. Mei de ymplemintaasje fan dizze nije technology en workflow-ferbetteringen is de NCAP no yn steat om krityske behâldproblemen te prioritearjen.

Alan Potts, de Digital Imaging Manager, spruts syn tefredenheid út mei it wurkjen mei Monmouth Scientific, en stelde dat har begelieding en saakkundigens fan ûnskatbere wearde wiene by it identifisearjen fan de risiko's en it selektearjen fan de passende apparatuer foar de baan. It gearwurkingsferbân hat resultearre yn 'e ûntwikkeling fan maatwurkoplossingen dy't passe by de unike tapassing fan' e NCAP, wêrtroch't se dit unike rekord fan wrâldeveneminten kinne behâlde lykas fan boppen sjoen.

Monmouth Scientific is in lieder yn oplossingen foar skjinne lucht, spesjalisearre yn miljeu ferantwurde recirculating technology. Harren oplossingen, ynklusyf fume kasten, Laminar Flow systemen, Biologyske feilichheid kasten, poeder Containment ienheden, en ISO Class Cleanrooms, prioriteit personiel feilichheid wylst it minimalisearjen fan enerzjyferbrûk. Se soargje foar in ferskaat oanbod fan yndustry, lykas laboratoaria, ûndersyksynstituten, farmaseutyske bedriuwen, elektroanikafabrikanten, en loftfeartbedriuwen.

Oer it algemien toant dit gearwurkingsferbân tusken de National Collection of Aerial Photography en Monmouth Scientific it belang fan ynnovative technologyen en praktiken by it garandearjen fan it behâld en tagonklikens fan weardefolle records foar takomstige generaasjes.

boarnen:

- De National Collection of Aerial Photography (NCAP)

- Monmouth Scientific Limited