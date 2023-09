UMass Lowell's Saab Center ûntfangt subsydzje om Portugeesk Amerikaansk digitaal argyf út te wreidzjen

UMass Lowell's Saab Centre for Portuguese Studies hat in subsydzje fan $300,000 krigen fan 'e William M. Wood Foundation fan Boston. Dizze subsydzje sil de útwreiding fan 'e kolleksjes fan it Portuguese American Digital Archive (PADA) stypje by UMass Lowell's Center for Lowell History. De fûnsen sille brûkt wurde om de Portegeesk-Amerikaanske ûnderfining te dokumintearjen yn ekstra Massachusetts-mienskippen, ynklusyf Cambridge / Somerville en Peabody.

Oprjochte trije jier lyn, PADA befettet op it stuit 34 kolleksjes en mear as 3,000 foto's en dokuminten, likegoed as film en audio opnames. Dizze argyfhâldingen binne tagonklik foar studinten, oplieders en it algemien publyk. De nije subsydzje sil PADA trochgean mei har wurk mei folsleine argivaris Nicole "Nikki" Tantum en histoarikus Dr Gregory Gray Fitzsimons. Tantum sil de kolleksjes fan it argyf útwreidzje, wylst Fitzsimons dizze materialen sil brûke om in skiednis fan 'e Portugezen yn Greater Lowell te skriuwen.

Dr Frank Sousa, de direkteur fan it Saab-sintrum, beklammet it belang fan it opnimmen fan 'e Portugeesk-Amerikaanske ûnderfining, benammen om't d'r gjin trochgeande ymmigraasje mear is. In protte dokuminten, lykas dy fan tsjerken en ferienings, driigje te ferdwinen as dizze ynstellingen stadichoan ferdwine. It argyf hat kolleksjes ûntfongen fan ferskate generaasjes Portugeesk-Amerikanen, sadat har skiednis en kultuer bewarre wurde en tagonklik makke wurde foar it publyk.

Dr Sousa hopet dat de ynspanningen fan it Saab-sintrum en PADA in gruttere Portugeeske partisipaasje stimulearje sille oan publikaasjes, dokumintêres en oare kulturele produksjes yn ferbân mei de Amerikaanske ûnderfining. Hy beklammet ek de needsaak foar trochgeande kolleksje fan materialen fan famyljes, lykas foto's, paspoarten en brieven, om de Portugeeske ûnderfining yn 'e regio en yn hiel Amearika foar takomstige generaasjes te kroniken en better te begripen.

Om tagong te krijen ta de kolleksjes fan it Portuguese American Digital Archive, besykje de webside fan UMass Lowell.

boarnen:

O Journal

UMass Lowell

- Definysjes:

- Saab Centre for Portuguese Studies: In ûndersykssintrum by UMass Lowell wijd oan 'e stúdzje fan Portugeeske kultuer en skiednis.

- Portuguese American Digital Archive (PADA): In argyf by UMass Lowell's Center for Lowell History dat de Portugeesk-Amerikaanske ûnderfining dokumintearret troch kolleksjes fan foto's, dokuminten, film- en audio-opnames.

- William M. Wood Foundation: In Boston-basearre stifting dy't in subsydzje hat levere om de útwreiding fan PADA te stypjen.

- UMass Lowell: De Universiteit fan Massachusetts Lowell, in iepenbiere ûndersyksuniversiteit yn Lowell, Massachusetts.