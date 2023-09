Apple yntroduseart ferbettere portretmodus en nachtmodus yn iPhone 15

Gearfetting: Apple hat de nijste funksje-updates foar har kamera-app yn 'e iPhone 15 ûntbleate. De ferbettere Portretmodus omfettet no technology foar masine-learen om minsken en húsdieren automatysk te detektearjen, en biedt brûkers prachtige portret-like foto's. Derneist hat Apple ferbetteringen makke oan Night Mode om fotografymooglikheden mei leech ljocht te ferbetterjen. De iPhone 15 hat ek opwurdearre kamera-spesifikaasjes mei in f/1.6 diafragma-lens, in 2x telefoto-opsje, en in 24-megapixel-mooglikheid.

Apple hat syn ferneamde Portretmodus nei it folgjende nivo nommen yn 'e iPhone 15 mei de yntegraasje fan technology foar masine-learen. Dizze nije funksje brûkt avansearre algoritmen om de komposysje fan 'e foto te analysearjen en automatysk oer te skeakeljen nei Portretmodus as in persoan of húsdier wurdt ûntdutsen. Dizze ynnovaasje hat as doel brûkers te foarsjen fan profesjoneel ogende portretten sûnder de needsaak foar hânmjittige oanpassingen.

Boppedat, nei it fêstlizzen fan in foto yn Portretmodus, hawwe brûkers no de mooglikheid om de fokus te wikseljen tusken ferskate yndividuen as húsdieren, en soargje derfoar dat it winske ûnderwerp perfekt markearre is. Hoewol't de opsje om te wikseljen ôf Portret Mode en werom nei de orizjinele foto is beskikber sûnt syn yntroduksje, foeget dizze nije update grutter veelzijdigheid en kreative kontrôle oan de funksje.

Apple hat ek ferbetterings makke oan Night Mode, wêrtroch brûkers prachtige foto's kinne meitsje, sels yn útdaagjende omjouwings mei leech ljocht. Wylst spesifike details oer de ferbetterings net binne iepenbiere, suggerearret Apple's ynset om dizze funksje kontinu te ferbetterjen dat brûkers bettere ôfbyldingskwaliteit en fermindere lûd kinne ferwachtsje yn swak ferljochte senario's.

Wat kamera-spesifikaasjes oanbelanget, hat de iPhone 15 in lens fan f / 1.6 diafragma, wêrtroch mear ljocht yn 'e kamerasensor kin komme, wat resulteart yn skerpere en libbendigere ôfbyldings. Derneist biedt de 2x-telefoto-opsje brûkers in ferbettere zoommooglikheid, wêrtroch se ûnderwerpen fan in ôfstân kinne fêstlizze sûnder de ôfbyldingskwaliteit te kompromittearjen. Mei in 24-megapixel-mooglikheid kinne brûkers foto's mei hegere resolúsje ferwachtsje mei grutter detail en dúdlikens.

Oer it algemien bewize Apple's updates foar Portretmodus en Nachtmodus, tegearre mei de ferbettere kameraspesifikaasjes yn 'e iPhone 15, de ynset fan it bedriuw om har brûkers útsûnderlike fotografy-mooglikheden te jaan. Dizze foarútgong soargje derfoar dat brûkers prachtige portretten en foto's fan hege kwaliteit kinne meitsje yn elke ferljochtingsomstannichheden.

boarnen:

- Apple (gjin URL levere)

Opmerking: Gjin spesifike URL's waarden levere foar de boarnen.