Pokémon Scarlet en Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero frijlitten

De heul ferwachte Pokémon Scarlet en Violet DLC is einlings oankommen, mei it earste diel mei de titel 'The Teal Mask' dy't dizze wike frijlitten wurdt. Trainers kinne no in nij aventoer begjinne yn it lân fan Kitakami, nije Pokémon tsjinkomme, nije plakken ferkenne en nije ferhalen belibje.

Ien fan 'e spannende tafoegings yn dizze DLC is de yntroduksje fan The Heroes of Kitakami, in groep krêftige trainers dy't in krúsjale rol spylje yn it ferhaal. Trainers sille de kâns hawwe om mei har te ynteraksje, te learen oer har reizen, en miskien sels útdaagje foar fjildslaggen.

It doarp Kitakami stiet ek yn it sintrum fan dizze DLC, wêrtroch trainers har kinne ferdjipje yn har rike kultuer en har geheimen ûntdekke. It is in libbendich en libbendich plak dat in unike sfear biedt yn ferliking mei oare regio's yn it spultsje.

Fierder sille trainers fertroude Pokémon tsjinkomme dy't út oare regio's migrearre binne en Kitakami har nije hûs makke hawwe. Ien sa'n Pokémon is Polteageist, in nij ûntdutsen soarte eksklusyf foar dizze DLC. It ûntwerp en de kapasiteiten dêrfan meitsje it in yntrigearjende oanfolling foar elk trainerteam.

As jo ​​​​oerwage de DLC te keapjen, is it de muoite wurdich op te merken dat "The Hidden Treasure of Area Zero" komt mei twa dielen - 'The Teal Mask' en 'The Indigo Disk'. Derneist omfettet it in unifoarme set dy't alle seizoenen fertsjintwurdiget, wêrtroch trainers it uterlik fan har yn-spultsje karakter kinne oanpasse.

Soargje derfoar dat jo de DLC-ferzje kieze dy't kompatibel is mei jo eigen kopy fan it spultsje by it meitsjen fan in oankeap.

Ta beslút, de frijlitting fan 'e Pokémon Scarlet en Violet DLC markearret in spannend nij haadstik yn it spul. Mei nije Pokémon, boeiende ferhalen en adembenemende lokaasjes, is it in must-have foar elke Pokémon-trainer dy't entûsjast is foar frisse aventoeren.

