Spekulaasje begjint as fans wachtsje op septimber Nintendo Direct

Nintendo-fans wachtsje grif op de oankundiging fan in Nintendo Direct-showcase yn septimber, in tradysje dy't it bedriuw yn foargeande jierren is folge. Wylst Nintendo it evenemint net offisjeel hat oankundige, hawwe de ôfrûne jierren in konsekwint patroan sjen litten fan in direkte presintaasje fan septimber. Mei lekken en geroften dy't sirkulearje oer demo's fan 'e gerofte Switch 2 wurde toand oan ûntwikkelders by Gamescom 2023, spekulaasjes groeie sterker.

De perioade fan 'e midden fan' e moanne dy't liedt ta de Tokyo Game Show, dy't begjint op septimber 21st, hat histoarysk in prime tiid west foar Nintendo om in showcase te hâlden. Sjoen it fol skema fan spielreleases foar de rest fan 2023, ynklusyf titels lykas Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet en Violet DLC, en Detective Pikachu Returns, kinne guon fans har ôffreegje oft it de krekte tiid is foar Nintendo om te iepenbierjen noch mear spultsjes.

As jo ​​​​lykwols sjogge nei foargeande jierren, hawwe Nintendo Directs yn septimber faak oankundigingen fan oankommende titels opnommen. De geroftmûne bruist al mei potinsjele spultsjes dy't yn it evenemint kinne wurde te sjen, en d'r is altyd de mooglikheid fan ûntwikkelders fan tredden dy't har net-Nintendo-titels foar de Switch sjen litte.

Wylst 2023 al fol is mei spannende releases, sjogge fans ek foarút nei 2024, wêr't it nije spultsje fan Princess Peach en in gerofte Luigi's Mansion: Dark Moon remaster koe wurde iepenbiere. D'r is ek ferwachting foar de frijlitting fan Splatoon 3 Side Order DLC.

Of in septimber Nintendo Direct dit jier sil plakfine is noch net te sjen, mar fans bliuwe hoopfol. In peiling útfierd ûnder fans lit sjen dat de mearderheid leaut dat d'r in Direct sil wêze, mei 66% ferwachtet in showcase fol mei titels fan earste partij. 18% tinkt dat it te gau kin wêze nei de resinte Wonder Direct, wylst 7% leauwe dat Nintendo dit jier de trend sil brekke.

Oer it algemien wachtsje Nintendo-fans grif op elke oankundiging oangeande in September Direct, gretig foarsizzend op hokker spultsjes en ferrassingen yn 'e winkel lizze.

boarnen:

Nintendo Life - "Sille wy dit jier in Nintendo Direct fan septimber krije?"

Nintendo Life - "Nintendo soe demo's fan Switch 2 sjen litte oan ûntwikkelders by Gamescom 2023"