Polaroid lanseart High-End Instant Photography Camera, de Polaroid I-2

Polaroid hat syn lêste tafoeging oan 'e wrâld fan instant fotografy ûntbleate, de Polaroid I-2. Priis op $ 600, de I-2 is in premium kamera dy't de nostalgy fan analoge fotografy kombineart mei moderne kameratechnology.

De Polaroid I-2 hat ferskate yndrukwekkende funksjes dy't it ûnderskiede fan syn foargongers, de Polaroid Instant Now en Now + direkte kamera's. It komt foarsjoen fan Polaroid's skerpste lens, ynboude manuele kontrôles, en in LiDAR-oandreaune autofokussysteem, wêrtroch fotografen unparallele kontrôle en dúdlikens leverje yn har foto's.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e I-2 is syn autofocus-lens, dy't is ûntworpen yn gearwurking mei Japanske optyske yngenieurs mei wiidweidige ûnderfining yn analoge produkten. Mei in trije-elemint f / 8-lens kin de kamera fokusje fan 1.3 fuotten oant ûneinich, wêrtroch't it alsidich is foar it fêstlizzen fan ûnderwerpen op ferskate ôfstannen. De lens leveret in sichtfjild lykweardich oan in 38mm-lens op in folslein frame-kamera.

De I-2 is kompatibel mei i-Type, 600 en SX-70 film, wêrtroch it maklik is foar fotografen om de perfekte fit te finen foar har sjitbehoeften. Oars as eardere modellen, omfettet de I-2 ynboude manuele kontrôles, wêrtroch brûkers mear kontrôle kinne hawwe oer eksposysje, slutersnelheid, diafragma en sjitmodi. Dit iepenet in wrâld fan kreative mooglikheden foar fotografen, wêrtroch't se har artistike fisy wirklik útdrukke kinne.

Wat ûntwerp oanbelanget, hat de I-2 in slachbestindich plestik lichem bedekt mei in premium coating. It hat in grutte, heldere optyske viewfinder mei in yntegreare werjefte foar kamera-ynstellingen. De kamera omfettet ek in ynboude strobe mei in berik fan acht foet en in 2.5 mm jack foar eksterne flitsers. It slanke en moderne uterlik bliuwt trou oan 'e byldbepalende Polaroid-estetyk.

De I-2 komt mei Bluetooth-ferbining, wêrtroch brûkers de firmware kinne bywurkje en de kamera op ôfstân kontrolearje fia in tawijd app. It wurdt oandreaun troch in ynterne oplaadbare lithium-ion-batterij dy't opladen fia USB-C en kin sjitte oant 15 pakketten fan instant film. De kamera hat ek in standert tripod mount foar tafoege gemak.

Om de lansearring fan 'e I-2 te fieren, hat Polaroid gearwurke mei artysten foar in kampanje "Imperfectionists". Keunstners Coco Capitán, Kotori Kawashima en Max Siedentopf wiene de earste fotografen dy't de nije kamera testen, en beklamme de skientme en ûnfoarspelberens fan direkte fotografy.

De Polaroid I-2 is no te keap foar in priis fan $ 599.99.

Boarnen: Polaroid CEO Oskar Smolokowski, Polaroid parseberjocht.