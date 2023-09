Release Times foar The Teal Mask DLC yn Pokemon Scarlet en Violet

Trainers wrâldwiid wachtsje gretig op de frijlitting fan 'e earste Pokemon Scarlet en Violet DLC, The Teal Mask. Set te lansearjen op woansdei 13 septimber, spilers binne nijsgjirrich nei de spesifike release tiden yn harren regio.

Neffens befêstige ynformaasje sil The Teal Mask DLC op de folgjende tiden wurde frijlitten:

- 6 oere Pacific Time (12 septimber)

- 8 oere sintrale tiid (12 septimber)

- 9 oere Eastern Time (12 septimber)

- 2 oere UK Time (13 septimber)

– 3 oere Sintraal-Jeropeeske tiid (13 septimber)

- 5:30 oere Yndiaanske tiid (13 septimber)

- 9 oere Japanske tiid (13 septimber)

Dizze tiden kinne ûnder foarbehâld fan feroaring wêze, mar it spultsje wurdt ferwachte om de opjûne tiid te lansearjen. Spilers moatte bywurke bliuwe foar alle oankundigingen oangeande feroarings yn release tiid.

It Teal Mask is in diel fan The Hidden Treasure of Area Zero DLC foar Pokemon Scarlet en Violet. De DLC nimt spilers mei op in skoalreis nei Kitakami, in libbendich doarp fol mei feestlike aktiviteiten en strjitferkeapers. De Pokemon Company hat al nije pocketmonsters, Legendaries, en karakters pleage dy't sille wurde yntrodusearre yn The Teal Mask.

Lekken hawwe ek oanfoljende ynformaasje iepenbiere oer nije kapasiteiten, Pokedex-yngongen, en pocketmonsters lykas Bloodmoon Ursaluna. It twadde diel fan The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, neamd The Indigo Disk, is pland foar in Q4 / Winter release yn 2023.

Spilers dy't The Teal Mask DLC wolle belibje, moatte Pokemon Scarlet of Pokemon Violet hawwe. Dejingen dy't beide spultsjes hawwe, sille aparte kopyen moatte keapje fan The Teal Mask.

Nettsjinsteande inisjele technyske problemen dy't ynfloed hawwe op ûnderdompeling en ûnderfining fan spilers, Pokemon Scarlet en Violet hienen in heul suksesfol lansearring, en waarden de grutste Nintendo-útjefte fan alle tiden mei 10 miljoen eksimplaren ferkocht yn 'e earste trije dagen.

