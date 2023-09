De update fan septimber 2023 fan Pixel Watch bringt lytse ferbetterings

De lêste update foar de Pixel Watch, útbrocht yn septimber 2023, rjochtet him primêr op feiligens en bugfixes. Dizze fernijing, mei it buildnûmer RWDC.230905.003, befettet de meast resinte befeiligingspatch foar ferbettere apparaatbeskerming.

Hoewol de fertraging yn 'e frijlitting fan dizze update guon tillefoans beynfloede, hat it gjin ynfloed op Wear OS. Google hat in feroaringslog levere dy't allinich de befeiligingspatch neamt, wat oanjout dat dizze fernijing gjin wichtige nije funksjes of ferbetterings oan 'e Pixel Watch bringt.

De útrol fan 'e OTA-fernijing is pland om op 11 septimber te begjinnen foar de measte apparaten. Brûkers yn Kanada sille lykwols oant 18 septimber moatte wachtsje om de fernijing te ûntfangen. Dizze fertraging tusken de frijlittingsdatums is ûnferwachts en kin fanwege regionale oerwagings of spesifike technyske easken wêze.

Op it stuit wurket de standertmetoade foar it manuell triggerjen fan de update op 'e Pixel Watch net. De opsje om te kontrolearjen op updates út it ynstellingsmenu toant allinich it berjocht "Jo horloazje is bywurke." D'r is lykwols in oplossing om it ynlaadproses te begjinnen. Troch op it skerm "Jo horloazje is bywurke" meardere kearen yn rappe opienfolging te tikjen, kinne brûkers de fernijing freegje om te begjinnen mei it downloaden. Derneist kin it útskeakeljen fan Bluetooth en allinich fertrouwe op Wi-Fi it downloadproses fierder fersnelle.

Hoewol dizze fernijing miskien gjin baanbrekkende funksjes yntrodusearret, is it krúsjaal om apparaten op 'e hichte te hâlden mei de lêste befeiligingspatches. Brûkers wurde oanrikkemandearre om de update fan septimber 2023 te ynstallearjen sa gau as it beskikber wurdt om te soargjen dat har Pixel Watch beskerme bliuwt tsjin potensjele kwetsberens.

