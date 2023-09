Google sil Pixel Watch 2 op 4 oktober lansearje

Google is ynsteld om har heul ferwachte Pixel Watch 2 te ûntbleatsjen neist de folgjende iteraasje fan har flaggeskip Pixel-tillefoanline op 4 oktober. De orizjinele Pixel Watch, ferline jier útbrocht, hie in ferâldere chip en miste optimale prestaasjes. De Pixel Watch 2 wurdt lykwols ferwachte om dizze soargen oan te pakken mei syn Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-chip, dy't rapper prestaasjes en ferbettere batterijlibben belooft.

Ien wichtige feroaring mei de Pixel Watch 2 is de eask foar it paren mei in Android-tillefoan. Wylst de orizjinele Pixel Watch in Android-tillefoan fereasket mei Android 8 of heger, sil it nije timepiece allinich wurkje mei tillefoans mei Android 9.0 of nijer. Dit betsjut dat it persintaazje kompatibele Android-handsets sil ôfnimme fan 92% nei sawat 84% fan aktive modellen.

De Pixel Watch 2 sil foarôf ynstalleare komme mei Wear OS 4, wylst de orizjinele Pixel Watch wierskynlik in update sil krije foar Wear OS 3. Nettsjinsteande de eask foar in relatyf nijere Android-tillefoan, is it net wierskynlik dat Pixel Watch-eigners beynfloede wurde. om't de measte brûkers al tillefoans hawwe dy't oan dizze spesifikaasjes foldwaan.

Mei de frijlitting fan 'e Pixel Watch 2 is Google fan doel in naadleaze en ferbettere draachbere ûnderfining foar brûkers te leverjen. Troch de nijste technologyen en software te brûken, foldocht it bedriuw oan 'e groeiende fraach nei smartwatches mei ferbettere prestaasjes en funksjonaliteit.

Oer it algemien wurdt ferwachte dat it lansearingsevenemint fan 4 oktober Google's ynset foar ynnovaasje sil werjaan, en brûkers in nije generaasje apparaten oanbiede dy't naadloos yntegreare yn har digitale libbensstyl.

