Google pleitet Pixel Watch 2 mei nij ûntwerp en funksjes

Google hat in teaserfideo frijlitten fan 'e kommende Pixel Watch 2, dy't wat opmerklike ferskillen yn ûntwerp en funksjes iepenbiere. De smartwatch behâldt in ferlykber algemien ûntwerp as syn foargonger, mar mei in pear wichtige updates.

De meast opfallende feroaring is de sensorarray, dy't no in sirkulêr ûntwerp hat mei lytsere LED's yn ferliking mei de rjochthoekige optyske sensoren fan 'e orizjinele Pixel Watch. Geroften suggerearje dat de Pixel Watch 2 de trochgeande elektrodermale aktiviteitssensor fan 'e Sense 2 sil befetsje, wat it opnij ûntwerp kin ferklearje.

In oare wichtige update is de tafoeging fan in IP68-wurdearring, wat oanjout op ferbettere beskerming tsjin stof en wetter yn ferliking mei de orizjinele Pixel Watch's 50m wetterresistinsje. De nije beoardieling suggerearret dat de Pixel Watch 2 swimbestindich is en kin oant in bepaalde mate wetter ûnderdompelje.

Derneist liket de kroan fan 'e Pixel Watch 2 mear flush mei it skerm te sitten, en elimineert de lytse útsnijing fûn op it orizjinele horloazje. It wurdt spekulearre dat grutte upgrades foar de Pixel Watch 2 kinne komme fan software en ynterne komponinten, lykas it Qualcomm Snapdragon W5 Plus-platfoarm.

Google hat oankundige dat foarbestellingen foar de Pixel Watch 2 op 4 oktober sille begjinne, gearfallend mei it Pixel-evenemint fan it bedriuw. Mei dizze spannende ûntwerpferoarings en ferwachte funksjes wachtsje tech-entûsjasters en brûkers fan draachbere apparaten grif op de lansearring fan 'e Pixel Watch 2.

Boarne: Victoria Song, Senior Reporter by The Verge

Definysjes:

1. IP68-wurdearring: De IP68-beoardieling jout oan dat in apparaat tige resistint is foar stof en wetter, wêrtroch it foar in bepaalde doer sûnder skea yn wetter kin wurde ûnderdompele.

2. Sensor array: In sensor array is in arranzjemint fan sensoren dy't gearwurkje foar it sammeljen en ferwurkjen fan gegevens, wêrtroch ferskate funksjes en funksjonaliteiten yn in apparaat mooglik binne.

3. Electrodermal aktiviteit (EDA) sensor: In elektrodermal aktiviteit sensor mjit de elektryske conductivity fan 'e hûd, dat kin jaan ynsjoch yn fysiologyske en emosjonele steaten.

Opmerking: Dit artikel is basearre op ynformaasje fan in boarneartikel, mar befettet gjin URL's of ôfbyldings fan it orizjinele artikel.