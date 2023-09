Google befêstiget lansearring fan Pixel Watch 2 yn Yndia op 5 oktober

Google Yndia hat oankundige dat de heul ferwachte Pixel Watch 2 debút sil yn Yndia op oktober 5, in dei nei syn wrâldwide lansearring op oktober 4. De smartwatch sil eksklusyf beskikber wêze foar oankeap op Flipkart, it populêre e-commerce platfoarm.

De Pixel Watch 2 sil wurde ûntbleate neist de Pixel 8-searje en de nije Pixel Buds by it Made by Google-evenemint. Wylst de prizen en spesifikaasjes fan 'e Pixel Watch 2 net binne iepenbiere troch Google, toant in fideoteaser pleatst op X syn ûntwerp, mei in porseleinkleurenband. De kommende smartwatch hat oerienkomst mei syn foargonger, de Pixel Watch, dy't net yn Yndia waard útbrocht.

Rapporten suggerearje dat de Pixel Watch 2 kin wurde oandreaun troch in Qualcomm Snapdragon W5-searje chipset, en biedt in batterijlibben fan mear dan 24 oeren mei syn altyd-oan-werjefte (AOD) funksje ynskeakele. It wurdt ferwachte om te rinnen op Wear OS 4. Derneist kin de smartwatch fjouwer nije pakketten fan horloazjegesichten hawwe - Accessible, Arc, Bold Digital, en Analog Bold - en in aluminium lichem.

De Google Play Console-listing jout oan dat de Pixel Watch 2 kin wêze foarsjoen fan in Qualcomm SW5100 SoC, nei alle gedachten de Snapdragon W5-chipset. Wylst Google strak bleaun is oer de spesifikaasjes fan it apparaat, hint de klam op AI op it resinte Google I/O 2023-evenemint op de yntegraasje fan technology foar keunstmjittige yntelliginsje yn har kommende produkten.

Opwining wurdt boud as it lansearingsevenemint benaderet, en konsuminten yn Yndia kinne no útsjen nei de beskikberens fan Pixel Watch 2 op Flipkart fan 5 oktober.

