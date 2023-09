Jupiter kundiget Picross S + oan foar Nintendo Switch, opnij digitaal-allinich Picross-spultsjes

Picross-entûsjasters hawwe reden om te fieren as spultsje-ûntwikkelder Jupiter koartlyn de kommende release fan Picross S + foar de Nintendo Switch oankundige. Dit spannende nijs betsjut dat njoggen Picross-spultsjes dy't earder allinich digitaal wiene, wer opwekke en wer beskikber steld wurde, ta de wille fan fans.

Neffens rapporten sil Picross S+ de orizjinele Picross e-puzels omfetsje en ek de folgjende Picross e-spultsjes yntrodusearje as betelle puzelpakketten. Derneist sil de bondel Picross e9 hawwe, in earder Japansk-eksklusyf spultsje dat einlings syn debút sil meitsje yn it Westen.

Hoewol it spultsje is ynsteld om te lansearjen yn 2024, binne d'r al ferskate Picross-spultsjes beskikber op 'e Nintendo Switch foar dyjingen dy't net kinne wachtsje. Ien foarbyld is Picross S Genesis & Master System Edition, dy't piktogrammen biedt fan leafste Sega-karakters foar fans om te genietsjen.

Wylst de kosten foar elk ynhâldpakket en Picross S + sels wurde priis op $ 4.99, wurdt de totale priis foar alle njoggen spultsjes rûsd op sawat $ 45. Nettsjinsteande it skynber hege priiskaartsje, kinne entûsjaste Picross-spilers tsjûgje fan de ûntelbere oeren fan harsens kalmerend en ferslaavjend puzel-oplossen dat dizze spultsjes leverje.

It is de muoite wurdich op te merken dat hoewol Picross S+ in fantastyske oanfolling is oan 'e Nintendo Switch-bibleteek, bliuwt de tactile ûnderfining fan it chiseljen fan blokken yn Mario's Super Picross, te krijen fia in Nintendo Switch Online-abonnemint, ongeëvenaard.

Oer it algemien is de oankundiging fan Picross S + en de opstanning fan 'e allinich digitale Picross-spultsjes in wolkom ûntwikkeling foar fans fan it puzelsjenre. Miskien sil dizze release Jupiter ek stimulearje om mear Japan-eksklusive Picross-titels nei de westerske merk te bringen, en ferfolje de winsken fan entûsjaste spilers dy't langstme hawwe om dizze spultsjes te belibjen.

