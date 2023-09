Nije Bloom Gold Diffusion Filters foar Cinematographers

De gearwurking tusken priiswinnende kinematograaf Philip Bloom en Formatt-Hitech hat resultearre yn 'e skepping fan 'e Bloom Gold-diffusiefiltersearje. Dizze ynschroefdiffusjonsfilters binne ûntworpen om de digitale râne te eliminearjen yn ôfbyldings produsearre troch moderne kamera's en linzen, wylst se ek in subtyl opwaarmingseffekt leverje.

Bloom erkende de needsaak foar in oplossing dy't it karakter en de djipte koe ferbetterje fan ôfbyldings produsearre troch kamera's en linzen fan hege kwaliteit. Net tefreden mei besteande opsjes, wurke hy gear mei Formatt-Hitech om syn eigen diffusiefilters te ûntwikkeljen. Makke mei Schott B270i optysk glês en sekuer ôfmakke mei de hân yn it Feriene Keninkryk, dizze filters foarbylden fan de heechste noarmen fan kwaliteit.

De Bloom Gold-diffusjonsfilters binne te krijen yn sterkten fan 1/8, 1/4, en 1/2, en in ferskaat oan maten fan 49 mm oant 82 mm. Mei in anty-reflektive filterring kinne dizze filters maklik brûkt wurde mei sawol stills as lytsere bioskooplinsjes. De kar tusken ferskate sterke punten lit brûkers har winske effekt fine kinne op basis fan faktoaren lykas lens, ferljochting en fokale lingte.

De filters komme mei in kar fan ringfinishen, of tradisjoneel swart as weelderich goud, hoewol it glês en effekt itselde bliuwe foar beide ferzjes. Prizen foar de Bloom Gold-filters fariearje fan $87.50 US foar de 49mm-filters oant $140 US foar de 82mm-ferzjes. Se kinne direkt kocht wurde fan 'e Formatt-Hitech-webside yn' e FS en UK.

Kinematografen dy't de fisuele ynfloed en karakter fan har ôfbyldings wolle ferbetterje, kinne no fertrouwe op de Bloom Gold-diffusiefilters om in oplossing te bieden. Makke mei soarchfâldich omtinken foar detail en gebrûk fan materialen fan hege kwaliteit, dizze filters biede de ôfstimming en veelzijdigheid winske troch professionals op it fjild.

boarnen:

- Erik Naso, Emmy priiswinnende DP mei mear as 20 jier ûnderfining yn 'e yndustry.

– Formatt-Hitech, fabrikant fan de Bloom Gold-diffusiefilters.