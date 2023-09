It lange hûs fan Paul Anka komt op 'e merke foar $ 10 miljoen

It lúkse hûs yn Los Angeles-gebiet eigendom fan 'e ferneamde Kanadeeske crooner Paul Anka is no te keap foar in priis fan $ 10 miljoen. Lizzend yn it lângoed Sherwood Country Club yn Thousand Oaks, Kalifornje, sit dizze 7,791 fjouwerkante foet ferbliuw op hast 6 acres fan gated lân, en biedt adembenemend útsicht op it klubhûs en de omlizzende bergen.

It pân, fermeld troch Mary Ann Scott fan Beverly & Company en Team Nicki LaPorta en Karen Crystal by Compass, omfettet de Sherwood-libbensstyl mei syn miks fan weelde en de natuerlike skientme fan 'e tichtby lizzende mar en Santa Monica Mountains.

Bekende foar syn hits lykas "Put Your Head on My Shoulder," "Diana," en it byldbepalende "My Way" (ferneamd makke troch Frank Sinatra), kocht Paul Anka dizze Frânsk-ynspireare wenning yn 2007 foar krekt ûnder $ 4 miljoen. Mei syn semi-iepen yndieling, stiennen flier, hege plafonds, en statement ljochtarmaturen, strielt it hûs elegânsje en styl út.

De ferbliuw hat in pantry foar iten yn 'e chef mei in romme eilân en in moarnsitenhoek mei finster. It hat ek meardere ûntfangstromten, wêrfan twa Anka's kolleksje fan gouden platen herberget. Frânske doarren troch it heule hûs jouwe tagong ta de eftertún, wêr't in infinity-edge swimbad, ferskate loungegebieten, en in fjoerput in bûtendoar meitsje.

It pân biedt fjouwer sliepkeamers mei en-suite, tegearre mei twa ekstra badkeamers. De haadsuite bestiet út in kantoargebiet, in klaaikeamer en in badkeamer mei in soakbad. Derneist omfettet it hûs in opnamestudio, in wynkelder, meardere kantoarromten, en in biljartkeamer.

Foar fitness-entûsjasters is d'r in gym mei airconditioning yn in frijsteande glêzen struktuer, tegearre mei in badkeamer en bûtendûs. Mei syn tal fan foarsjenningen en prachtige omjouwing presintearret dit hûs in lúkse en idyllyske libbensstyl.

boarnen:

- Listing: Mary Ann Scott fan Beverly & Company en Team Nicki LaPorta en Karen Crystal by Compass

– Paul Anka: PropertyShark