Patreon yntroduseart nije petearfunksje foar skeppers om te ferbinen mei fans

It populêre platfoarm foar lidmaatskip fan fans, Patreon, lanseart in petearfunksje wêrmei skeppers direkt kinne kommunisearje mei har fanbase fia groepberjochten. Wylst Patreon al in yntegraasje hat mei Discord, biedt dizze nije funksje makkers in oplossing yn-app om te ferbinen mei fans dy't miskien net bekend binne mei Discord.

De CEO fan Patreon, Jack Conte, beklammet dat de nije petearfunksje net fan doel is Discord te ferfangen, mar skeppers in ekstra manier biedt om har lidmaatskip fan fans te monetearjen. Troch in "in-the-box-oplossing" te leverjen, kinne makkers in mear direkte relaasje hawwe mei fans sûnder dat se in oare app moatte downloade of in oar platfoarm besykje.

By lansearring sille makkers maksimaal fjouwer ferskillende petearen kinne oanmeitsje, elk dêrfan kin wurde gated nei spesifike patroanlagen. Bygelyks, in koken-vlogger kin ien petear hawwe foar fans om resepten út te wikseljen, in oare foar it pleatsen fan foto's fan iten, en in tredde foar it besprekken fan nije uploads. Dizze ferienfâldige oanpak hat as doel om oerweldigjende fans te foarkommen dy't miskien nij binne foar Discord, wêr't mienskippen faak in protte kanalen hawwe.

De petearfunksje fan Patreon biedt ek oanpassingsopsjes foar fans. Se kinne har eigen profilen oanmeitsje, har doer as beskermhear sjen litte, har belutsenens by oare mienskippen, en in foto, namme en bio. Yn earste ynstânsje sil moderaasje wurde behannele troch de makker, mar yn 'e takomst kinne moderators beneamd wurde om te helpen by it behearen fan de petearen.

Patreon bliuwt ynsette foar it stypjen fan de yntegraasje mei Discord en is fan betinken dat beide platfoarms harmonieus kinne bestean. Troch it oanbieden fan de petearfunksje, stribbet Patreon har posysje as in liedend platfoarm foar betelle lidmaatskippen fan fans fierder te fersterkjen.

boarnen:

– TechCrunch – https://techcrunch.com/2022/01/26/patreon-is-testing-group-chat-with-creators/