Patreon foeget groepchatfunksje ta foar ynhâldmakkers om mei fans te ynteraksje

Patreon, it abonnemint-basearre platfoarm foar ynhâldmakkers, hat in nije funksje yntrodusearre neamd groepchats wêrmei skeppers kinne ynteraksje mei har fans yn in tawijd romte. Skeppers kinne petearkeamers ynstelle en hostje foar har fans, mei de opsje om aparte diskusjes te hawwen foar ferskate abonnee-tiers. De petearen, dy't te krijen binne op mobile en buroblêdapparaten, binne ûntworpen om skeppers te helpen in duorsume mienskip op te bouwen om har wurk hinne en om fans in mear direkte ferbining te jaan.

De groepchatfunksje is fergelykber mei in yn-app Discord-tsjinner, wêrtroch skeppers petearnammen en ûnderwerpen kinne oanpasse, en brûkers foto's, tekst en emoji-reaksjes kinne diele. Wylst de yntegraasje fan Patreon mei Discord sil trochgean wurde stipe, is de native chatfunksje as doel skeppers in oplossing yn 'e doaze te leverjen dy't naadloos is yntegreare yn' e Patreon-app.

De beweging fan Patreon nei it leverjen fan mear funksjes en ark op har eigen platfoarm is in antwurd op 'e útdagings dy't makkers te krijen hawwe as se fertrouwe op apps fan tredden. Ferline jier ûnderfûnen Patreon-fideo-skeppers dy't de Vimeo-yntegraasje brûke unferwachte fergoedingsferhegingen en it risiko om har ynhâld te ferliezen. Troch it oanbieden fan in native fideo-hosting-opsje en no groepchats, is Patreon fan doel skeppers mear kontrôle te jaan oer har lidmaatskippen en de potinsjele risiko's te ferminderjen dy't ferbûn binne mei it fertrouwen op eksterne platfoarms.

De nije groepchatfunksje komt ek mei moderaasje-ark wêrmei makkers it gedrach yn 'e petearkeamers kinne beheare. Skeppers sille ekstra regels kinne hanthavenje bûten de besteande mienskipsrjochtlinen fan Patreon en aksje nimme tsjin ynbrekkende brûkers. Patreon is fan plan om syn moderaasjemooglikheden fierder te ûntwikkeljen, ynklusyf de opsje foar makkers om mienskipsleden yn te roppen om te helpen mei moderaasjetaken.

Neist groepchats hat Patreon ek updates yntrodusearre oer hoe't de profilen fan fans op it platfoarm ferskine. Abonnees kinne no har profilen oanpasse troch in profylfoto, namme, bio en keppelings ta te foegjen oan har sosjale media-akkounts. Dizze updates jouwe fans mear kontrôle oer hoe't se harsels op it platfoarm presintearje.

Patreon beklammet dat it net konkurrearret mei algoritmyske en ad-oandreaune sosjale mediaplatfoarms lykas Instagram, TikTok, of Twitter. Ynstee dêrfan is it bedriuw fan doel de unike útdagings oan te pakken foar ynhâldmakkers, lykas opake oanbefellingsalgoritmen en in gebrek oan kontrôle oer har bedriuwen. De ynfiering fan groepchats en oare funksjes is diel fan Patreon's oanhâldende ynspanningen om skeppers te bemachtigjen en har de ark te jaan dy't se nedich binne om mei har fans te dwaan en har ynhâld effektyf te monetearjen.

Boarnen: The Verge