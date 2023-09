Patreon yntrodusearret groeppetearfunksje foar ferbettere fan-ynteraksjes

Patreon hat in nije groepchatfunksje lansearre, wêrtroch makkers fierder mei har fans kinne omgean. De funksje, dy't op it stuit eksklusyf beskikber is op 'e mobile app, lit makkers direkt ynteraksje mei har abonnees, en ek kinne abonnees mei-inoar kommunisearje bûten de kommentaarseksjes. Skeppers kinne maksimaal fjouwer petearen tagelyk hawwe, mei de mooglikheid om beheiningen yn te stellen foar dielname, lykas it beheinen fan spesifike petearen ta ferskate abonnee-tiers.

Hoewol de nije funksje fergelikingen hat lutsen mei Discord, beklammet Patreon dat it net is ûntworpen om it populêre kommunikaasjeplatfoarm te ferfangen. Ynstee dêrfan sille makkers noch de opsje hawwe om te yntegrearjen mei Discord.

Neist it jaan fan in romte foar petear, de groep chats biede ek in oanbod fan ynteraktive funksjes. Brûkers kinne foto's, emoji's en platte tekst diele mei kollega-leden fan 'e mienskip. Om in positive en feilige omjouwing te garandearjen, hat Patreon moderaasje-ark ymplementearre om de fersprieding fan skealike ynhâld te foarkommen.

Om in gefoel fan mienskip te befoarderjen, hat Patreon ek lidprofilen yntrodusearre, wêrtroch brûkers har nammen, foto's, keppelings op sosjale media en bios kinne personalisearje. Dizze profilen binne fan doel om djippere ferbiningen te fasilitearjen tusken fans en makkers binnen it Patreon-ekosysteem.

De nije groepchatfunksje wurdt stadichoan útrôle foar selekteare skeppers, en bredere beskikberens wurdt ferwachte yn 'e kommende moannen. Dizze tafoeging fertsjintwurdiget de oanhâldende ynspanningen fan Patreon om ark en funksjes te leverjen dy't de ûnderfining ferbetterje foar sawol makkers as abonnees. Koartlyn yntrodusearre it platfoarm de mooglikheid om podcasts allinich foar abonnees te publisearjen op Spotify en ûntbleate in native fideo-arkset.

