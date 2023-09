It belofte potinsjeel fan Apple-glêzen: in tichterby blik op resinte oktroaien

Yn 'e buzz om' e heul ferwachte Vision Pro VR-headset liket it petear oer Apple Glasses in backseat te hawwen. Yn maaie waarden twifels opwekke oer de werklike frijlitting fan dizze augmented reality (AR) bril, sjoen it bestean fan 'e Vision Pro. D'r binne lykwols ûnderskate redenen wêrom't Apple Glasses noch in plak yn 'e merke hawwe kinne.

Komfort en praktykens spylje in krúsjale rol yn brûkersûnderfining. Net elke situaasje fereasket de rauwe krêft fan 'e Vision Pro, en it konstante dragen fan in headset kin lestich wurde. Lichtgewicht apparaten dy't gemak en flugge funksjonaliteit biede wurde faak de foarkar. Apple liket dit te begripen, lykas oantoand troch in resinte patintoanjefte dy't ferskate spannende funksjes foar in AR-apparaat sketst.

Ien funksje markearre yn it oktroai is in digitale kroan foar maklike navigaasje. It lit brûkers maklik troch notifikaasjes, ôfbyldings rôlje en sels muzyk spielje. Yn essinsje liket dizze funksje op in heads-up display (HUD), dy't liket op de mooglikheden fan in smartwatch, mar direkt foar de eagen fan 'e drager ferskynt.

As Apple lykwols fan doel is om de bril leefber te meitsjen, moatte multitasking-mooglikheden wurde ymplementearre. Resinte rapporten suggerearje dat Apple wurket oan twa nije modellen fan 'e Vision Pro, ien foar de konsumintemerk. Spekulaasjes ûntsteane oft dit konsumint-rjochte model de Apple Glasses sil wêze, of as miskien de Glasses binne ferfongen troch dizze nije iteraasje.

Om't Apple's Wonderlust-evenemint foar hjoed pland is, is d'r hoop op updates oer ien fan dizze hardwareprojekten. It is lykwols wichtich om te notearjen dat net alle oktroaien ta bloei komme as realisearre produkten of funksjes. Allinich tiid sil Apple's plannen wirklik iepenbierje yn 't ryk fan AR-headsets.

Boarnen: Patint yntsjinjen fan Apple