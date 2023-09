IBM wreidet gearwurking út mei Parle-produkten om digitale transformaasje te riden

IBM hat in útwreiding oankundige fan har partnerskip mei Parle Products, in liedend biskuitmerk yn Yndia, om de digitale transformaasjereis fan it bedriuw te fersnellen. Troch technologyen foar wolken en Artificial Intelligence (AI) te benutten, is Parle yn steat west om operasjonele effisjinsje te ferbetterjen en de totale IT-ynfrastruktuer te optimalisearjen.

Foarôfgeand oan har gearwurking mei IBM yn 2014, stie Parle foar útdagings yn har yngewikkelde oanbod- en distribúsjenetwurk fanwegen net-differinsearre strategyen oer produkten en kanalen. Dit late ta beheiningen op servicenivo en ferhege kosten. Mei de stipe fan IBM Consulting hat Parle lykwols mei súkses de sourcingkosten fermindere, de krektens fan 'e ferkeapprognose ferbettere en de kosten om te tsjinjen ferlege.

Sanjay Joshi, CIO fan Parle Products, spruts syn optimisme út oer it gearwurkingsferbân, en stelde: "Mei IBM Consulting binne wy ​​ree om nijere wegen fan groei te ûntsluten en oan 'e foarkant te bliuwen fan' e yndustry-evolúsje." De gearwurking mei IBM hat Parle holpen om ferskate funksjes te streamlynjen, ynklusyf oanbestegingstransformaasje, evolúsje fan supply chain, en HR-transformaasje.

Kamal Singhani, Country Managing Partner fan IBM Consulting yn Yndia en Súd-Aazje, markearre it belang fan it benutten fan wolk- en AI-technologyen yn it hjoeddeistige kompetitive bedriuwslandskip. Hy beklamme dat dizze transformative technologyen essensjeel binne foar it foldwaan oan klanteasken en it ferbetterjen fan de algemiene saaklike operaasjes.

Troch de wolk- en AI-mooglikheden fan IBM te benutten, is Parle Products yn steat west om digitale transformaasje te riden en operasjonele treflikens te berikken. Mei dit gearwurkingsferbân stribbet Parle har oanwêzigens op 'e merk fierder te ferbetterjen en nije kânsen foar groei te kreëarjen.

Definysjes:

- Wolk: Wolkkomputer ferwiist nei it leverjen fan komputertsjinsten, ynklusyf opslach, servers, databases, software en analytiken oer it ynternet.

- Artificial Intelligence (AI): AI is in tûke fan kompjûterwittenskip dy't as doel hat om masines te ûntwikkeljen dy't by steat binne om taken út te fieren dy't normaal minsklike yntelliginsje fereaskje, lykas spraakherkenning, beslútfoarming en probleemoplossing.

Opmerking: Dit artikel is skreaun op basis fan ynformaasje út it boarneartikel en oanfoljende ynformaasje levere troch de assistint. Gjin direkte URL's waarden opnommen, en alle sitaten út it orizjinele artikel waarden parafrasearre.