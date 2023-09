Âlden tariede in partij ta eare fan dochter berne mei seldsum hertdefekt

Sue en Katie O'Leary-Hall, âlden fan fjouwerjierrige Rose, namen har lêste ôfskied fan har dochter op 4 septimber, krekt foardat se pland wie om te begjinnen mei skoalle. Rose, út Pool-in-Wharfedale, hie in terminal hertdefekt bekend as Interrupted Aortic Arch, in ekstreem seldsume tastân dy't ien op 50,000 poppen treft.

Rose hie koartlyn in komplekse sjirurgyske proseduere ûndergien yn 'e hope har hert te reparearjen, in proseduere dy't har âlden en de tûzenen oanhingers dy't efter har gearkomme, leauden har libben soe feroarje. Spitigernôch wie Rose har hert te skansearre fan har tastân, en de operaasje wie net suksesfol.

Sue beskreau Rose as in powerhouse, en sei dat se har hiele libben ongelooflijke tsjinslach oerwûn hie. Sue en Katie binne ferwoaste troch it ferlies fan har enerzjyk en libbene dochter.

Ta eare fan Rose hat de famylje besletten gjin tradisjonele begraffenis te hâlden, mar ynstee fan in feest te hâlden. Se wolle Rose syn libben fiere en ûnthâlde har leafde foar swishy jurken, dungarees, en dûnsjen nei Shakira.

Sue en Katie hawwe in soan, Will, dy't waard droegen troch Sue. Rose waard droegen troch Katie neidat se mei súkses ûndergien IVF behanneling, dy't útputte harren besparrings. Om't Sue al in bern berne hie, kamen se net yn oanmerking foar NHS-behanneling. Tidens in routine scan ûntdutsen dokters it hertdefekt fan Rose en ynformeare it pear dat de kânsen fan har dochter op oerlibjen nei in wike slim wiene.

Op trije dagen âld ûndergie Rose de Norwood-proseduere, folge troch in útdaagjende 17-dagen striid foar har libben. Rose tocht nochris de kânsen doe't se op tsien moanne âld in beroerte en in oare operaasje oerlibbe.

Yn augustus fan dit jier kaam Rose einlings op in punt dêr't se sterk genôch wie foar de nedige hertoperaasje. Wylst de operaasje yn 't earstoan suksesfol like, ûntdutsen sjirurgen dat Rose gjin elektryske ympulsen yn har hert hie. Se hie ekstra operaasjes nedich, wêrûnder it pleatsen fan in pacemaker.

Spitigernôch begon Rose's hert fjouwer dagen nei de operaasje te bloeden. Nettsjinsteande de ynspanningen fan de sjirurgen om de skea te reparearjen, ûntstienen der mear komplikaasjes. Rose syn nieren mislearre, en hja waard hâlden op it libben stipe oant it waard bepaald dat der wie neat mear dat koe wurde dien.

De finansjele lêst fan it ferstjerren fan Rose draacht by oan de emosjonele need fan 'e famylje. In crowdfunding-side is makke om te helpen mei de kosten fan Rose's partij en Sue en Katie te stypjen yn dizze drege tiid. De famylje is tankber foar de stipe dy't se hawwe krigen fan it personiel by Martin House hospice, dy't har yn steat stelde om tiid mei Rose troch te bringen nei't se ferstoar.

