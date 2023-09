Panasonic ûntbleatet Lumix G9 II: A Game-Changer foar Micro Four Thirds-kamera's

Panasonic hat koartlyn de frijlitting fan 'e Lumix G9 II oankundige, in Micro Four Thirds-kamera dy't hybride faze-detect autofocus yntrodusearret, wêrtroch it in wichtige upgrade is fan syn foargonger, de G9. Mei in nije 25.2-megapixel (MP) sensor en yndrukwekkende funksjes lykas 60 fps burst-snelheden, 5.7K en 4K 60p ProRes-fideo, USB-C SSD-opname, en 8 stops fan optyske byldstabilisaasje, is de Lumix G9 II ynsteld om te wurden Panasonic's top Micro Four Thirds-kamera foar in breed skala oan brûkers, ynklusyf wildlife-fotografen en ynhâldmakkers.

De opfallende funksje fan 'e Lumix G9 II is syn 25.2-megapixel dual native ISO-sensor. Troch it opnimmen fan hybride faze-detectie autofocus mei 779 punten en Panasonic's AI-ûnderwerp folgjen, biedt dizze kamera rapper en krekter folchmooglikheden, foaral yn útdaagjende ljochtomstannichheden. It kin net allinich gesichten en eagen detectearje en folgje, mar ek minsklike lichems, dierlike eagen, auto's en motorfytsen.

De Lumix G9 II belooft blackout-frije burstsnelheden fan 60 fps mei trochgeande autofokus en de elektroanyske sluter, of 10 fps yn meganyske modus. Derneist lit syn buffer sawat 160 RAW + JPG-ôfbyldings fêstlizze foardat de sjitsnelheid wurdt beynfloede. Foar fotografen dy't beslissende mominten moatte fêstlizze, biedt de kamera in pre-burst-sjitfunksje mei fariabele ynstellings, en soarget derfoar dat gjin momint mist wurdt.

Bouwen op it sukses fan 'e GH6, hat Panasonic de funksje "Dynamic Range Boost" yn 'e G9 II opnommen. Dizze HDR-fotomodus kombinearret lege en hege ISO-ôfbyldings, wat resulteart yn in gearstalde foto mei leech lûd en hege sêding. De kamera hat ek Panasonic's handheld hege resolúsje-modus, dy't meardere ôfbyldings kombineart om in 100MP JPEG-foto te meitsjen mei útsûnderlik detail.

Mei avansearre 8-stop optyske byldstabilisaasje (OIS) en stipe foar sjitten yn ferskate omstannichheden, leveret de Lumix G9 II unparallele stabiliteit en korreksje. It hat in waarbestindich ûntwerp, in 8-rjochtings joystick, en in folslein artikulearjend LCD-display, wêrtroch it geskikt is foar vloggers en sels-shooters. Derneist biedt de kamera mikrofoan- / koptelefoanhavens, in HDMI-poarte yn folsleine grutte, en opsjonele kamera-gripkompatibiliteit.

Panasonic hat de fideomooglikheden fan 'e Lumix G9 II net oersjoen. It opnimmen fan hybride faze-detect autofocus ferbettert syn fideoprestaasjes signifikant. De kamera kin sjitte 4: 2: 0 10-bit 17: 9 5.7K-fideo oant 60 fps en 10-bit 4K-fideo oant 120p. It stipet ferskate fideoformaten, ynklusyf MP4 en Apple ProRes, en soarget foar V-Log / V-Gamut-sjitten mei 13+ stops fan dynamysk berik.

De Lumix G9 II sil begjin novimber te krijen wêze yn 'e FS foar in priis fan $ 1,900, en positionearret it as Panasonic's machtichste Micro Four Thirds spegelleaze kamera foar sawol fotografy as fideografy. Njonken de kamera hat Panasonic de Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS-lens oankundige, ideaal foar wildlife- en makrofotografy, en de Leica DG 35-100mm f/2.8-lens. Dizze tafoegings ferbetterje de mooglikheden fan 'e Lumix G9 II fierder.

Ta beslút, de Lumix G9 II yntroduseart baanbrekkende funksjes oan 'e Micro Four Thirds-kameramerk. Fan syn dûbele native ISO-sensor en avansearre autofocus-mooglikheden oant syn útsûnderlike byldstabilisaasje en robúste fideoprestaasjes, fertsjintwurdiget dizze kamera de ynset fan Panasonic om te foldwaan oan 'e behoeften fan profesjonele fotografen en fideografen.

Definysjes:

1. Micro Four Thirds: In spegelleas kamera systeem mei in sensor grutte fan likernôch 18 x 13.5 mm, ûntwikkele troch Olympus en Panasonic.

2. Autofocus: In kamera funksje dy't automatysk past de fokus fan de lens foar in soargje skerpe en dúdlike bylden.

3. Fase-detect autofocus (PDAF): In soarte fan autofocus dat brûkt faze-deteksje sensoren foar in fluch bepale de krekte fokus posysje.

4. 25.2-megapixel sensor / dual native ISO sensor: De ôfbylding sensor yn 'e kamera dy't vangt in 25.2-megapixel resolúsje en hat dûbele native ISO mooglikheden, wêrtroch't ferbettere low-light prestaasjes sûnder signifikante lûd.

5. Burst faasjes: De flugge trochgeande sjitterij kapasiteit fan in kamera, mjitten yn frames per sekonde.

6. ProRes: In fideo codec ûntwikkele troch Apple dat biedt hege kwaliteit fideo kompresje.

7. Optical image stabilisaasje (OIS): In funksje dy't kompensearret foar kamera shake, resultearret yn skerpere bylden.

8. 8-rjochting joystick: In kontrôle ynfier op de kamera dat makket it mooglik foar maklike navigaasje en seleksje fan ynstellings.

9. V-Log / V-Gamut: In logaritmyske sjitterij profyl en kleur gamut dat soarget foar in breder dynamysk berik en kleur romte foar video shooting.

10. LUTs: Look-up tabellen dy't oanpasse de kleur grading en uterlik fan video byldmateriaal.

11. HDMI: High-Definition Multimedia Interface, in digitale audio / video ynterface brûkt foar it ferbinen apparaten lykas kamera oan eksterne byldskermen of blokfluiten.

12. Fan en tawijd cooling design: In cooling systeem, meastal yn 'e foarm fan in fan, ymplemintearre yn kamera om foar te kommen oververhitting by útwreide video opnames.

13. SSD: Solid-State Drive, in opslach apparaat dat brûkt flash ûnthâld te bewarjen gegevens.

boarnen:

- Panasonic Lumix G9 II parseberjocht