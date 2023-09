Panasonic kundiget Lumix G9 II oan mei opwurdearre autofocus en avansearre funksjes

Hjoed hat Panasonic de heul ferwachte Lumix G9 II ûntbleate, in opfolger fan har flaggeskip G9 Micro Four Thirds (MFT) kamera. De G9 II is ûntworpen foar hybride makkers dy't sawol foto's as fideo's prioritearje. De opfallende funksje fan dizze kamera is it opwurdearre autofocussysteem, dat foar it earst waard yntrodusearre yn 'e Panasonic Lumix S5 II.

It nije autofokussysteem biedt rapper en krekter fokus mei in ferhege 779 faze-deteksjesysteem. It omfettet ek avansearre algoritmen foar ûnderwerpherkenning en folgjen, wêrtroch it effektive folgjen fan minsken, bisten (ynklusyf eagen), auto's en motorfytsen mooglik is. Wylst it oanbod fan erkende ûnderwerpen miskien net sa wiidweidich is as oare merken, beslacht it de kaaigebieten wêrop de measte fotografen har rjochtsje.

Binnen de G9 II is d'r in nij ûntworpen 25.2MP Live MOS MFT-sensor keppele mei in gloednije ferwurkingsmotor. De kamera brûkt in hege resolúsje pixel shift-modus, wêrtroch handheld sjitten mooglik is om 100MP-ôfbyldings te produsearjen. De ISO-wurdearring farieart fan 100 oant 25,600.

De burstsnelheid fan 'e G9 II is in yndrukwekkende 60fps mei trochgeande autofocus, dy't kin wurde ferhege nei 75fps sûnder autofocus mei de elektroanyske sluter. Mei de meganyske sluter biedt de kamera in wat stadiger burstsnelheid fan 14fps (AF-S) of 10fps (AF-C). Derneist is d'r in pre-burst-modus dy't kin wurde ynsteld om de aksje 1.5, 1, of 0.5 sekonden te fangen foardat jo de sluter folslein yndrukke, sadat gjin krúsjale mominten wurde mist.

De Lumix G9 II is kompatibel mei in breed oanbod fan Micro Four Thirds-lenzen fan Panasonic, Olympus, Leica en oare merken, en leveret fotografen in wiidweidich arsenaal foar elke sjitsituaasje. Panasonic hat ek syn byldstabilisaasjesysteem ferbettere mei maksimaal 8 stops fan in-body stabilisaasje (BIS) en avansearre Active IS foar ekstra stabilisaasje by beweging.

Wat fideomooglikheden oanbelanget, biedt de G9 II 5.7K 60p, 4K 120p, of FullHD 240p max fideoresolúsjes. It kin opnimme mei de folsleine sensor yn 4: 2: 0 10-bit, en leveret oant 13 stops fan dynamysk berik by it sjitten yn V-Log. De kamera stipet opname yn Apple ProRes en lit brûkers har eigen real-time LUT's oanmeitsje en ynstallearje of kieze út 19 foarôf makke LUT's.

It lichemsûntwerp fan 'e G9 II is ferfine yn ferliking mei syn foargonger, mei in plattere top dy't docht tinken oan de Lumix S5 II. It boppeste skerm is ferfongen troch in aparte funksje dial, en de algemiene yndieling bliuwt bekend foar besteande Panasonic shooters. De kamera hat in 3-inch 1,080k-dot artikulearjend skerm en in 3,680k-dot elektroanyske viewfinder.

De Lumix G9 II sil ein novimber te krijen wêze mei in startpriis fan $ 1,899 / £ 1,699 allinich foar it lichem. Yn it Feriene Keninkryk sil it wurde ferkocht yn twa kits: ien mei de Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS-lens foar £ 1,899, en in oar mei de Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lens foar £ 2,249.

Oer it algemien is de Panasonic Lumix G9 II in yndrukwekkende kamera mei avansearre autofocus, byldstabilisaasje en fideofunksjes. It biedt in alsidich sjitûnderfining foar hybride makkers dy't heechweardige stills en fideo's freegje.

