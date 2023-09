Panasonic G9 II: In revolúsjonêre upgrade foar fotografen yn 2023

De Panasonic G9 II is de lang ferwachte opfolger fan 'e orizjinele G9-kamera, en it stelt net teloar. Hoewol it miskien oars útsjen kin as syn foargonger, blykt de G9 II krekt sa revolúsjonêr te wêzen yn termen fan syn funksjes en mooglikheden.

Ien opmerklike ferbettering is it lichemsûntwerp fan 'e kamera. De G9 II liket nau op de S5 II, wat in wolkom feroaring is. De wizerplaten en knoppen binne pleatst foar maklike tagong, en de tafoeging fan in ekstra oanpasbere knop by de lensberch fersterket de veelzijdigheid fan 'e kamera.

Ien neidiel is lykwols de downgrade yn 'e elektroanyske viewfinder (EVF) fan' e orizjinele G9. De G9 II hat in 3.69 miljoen dot EVF mei in fermindere fergruttingsfaktor. Hoewol noch altyd effektyf en geskikt foar in moderne kamera, falt it tekoart yn ferliking mei syn foargonger.

Under de motorkap hat de G9 II wichtige feroarings, mei trije wichtige ferbetteringen dy't it wurdich binne te markearjen. De kamera omfettet no Panasonic's lêste op faze-detectie-basearre hybride autofocussysteem, en biedt presys ûnderwerpdeteksje foar sawol bisten as minsklike ûnderwerpen. Dit autofokussysteem is betrouber en snappy, en soarget foar krekte fokus yn ferskate sjitsituaasjes.

Derneist is de yn-lichem-ôfbyldingsstabilisaasje (IBIS) ferbettere, wêrtroch maksimaal acht stops fan stabilisaasje leveret. Dizze funksje stelt fotografen yn steat om skerpere bylden te fangen, benammen yn omstannichheden mei leech ljocht of by it brûken fan telelinzen. De stabiliteit fan de G9 II is op par mei oare liedende kamera's yn syn klasse.

Fierder is de kamera foarsjoen fan in 25-megapixel sensor, fergelykber mei dy fûn yn 'e GH6. Hoewol de GH6-sensor wat problemen hat mei lûd en ferlies fan detail by legere ISO's, toant de G9 II belofte ferbetteringen yn byldkwaliteit, benammen by ISO's fan basis oant 800.

Nettsjinsteande it ûntwerp mei fotografen yn gedachten, biedt de G9 II noch in yndrukwekkende array fan fideo-opnamemodi. Wylst it miskien misse CF Express as in media opsje, de H.265 kompresje opnommen oan de twilling SD card slots is mear as genôch foar de measte brûkers 'behoeften.

Oer it algemien is de Panasonic G9 II in baanbrekkende kamera dy't foldocht oan 'e behoeften fan fotografen. Mei syn ferbettere autofokus, ferbettere stabilisaasje en avansearre sensor set de G9 II in nije standert foar Micro Four Thirds-kamera's yn 2023.

