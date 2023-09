Paige en Microsoft wurkje gear om ôfbyldingsbasearre AI-model te bouwen foar digitale patology

By

Paige, in bedriuw foar sûnenssoarchtechnology, hat har partnerskip mei Microsoft oankundige om in ôfbyldingsbasearre keunstmjittige yntelliginsje (AI) model te ûntwikkeljen foar digitale patology en onkologyapplikaasjes. Dizze gearwurking hat as doel de wolkynfrastruktuer fan Microsoft en Paige's wiidweidige dataset fan patologyôfbyldings te benutten om AI-modellen te meitsjen dy't ungewoane ynsjoch leverje yn kankerpatology.

Eardere prestaasjes fan Paige omfetsje de ûntwikkeling fan in model mei mear dan 1 miljard ôfbyldings fan 500,000 patology-dia's dy't ferskate soarten kankers omfetsje. Mei de gearwurking is Paige fan plan om maksimaal 4 miljoen digitalisearre mikroskoopdia's op te nimmen dy't ferskate kankersoarten fertsjintwurdigje yn it nije AI-model. De supercomputing-ynfrastruktuer fan Microsoft sil brûkt wurde om it model te trainen en yn te setten nei sikehuzen en laboratoaria.

Desney Tan, VP en managing director foar Microsoft Health Futures, spruts entûsjasme út oer de gearwurking, en stelde: "Troch it kombinearjen fan Microsoft's wrâldklasse-ûndersyk en wolkynfrastruktuer mei Paige's djippe saakkundigens en grutskalige gegevens, meitsje wy nije AI-modellen dy't ynskeakelje sille. ungewoane ynsjoch yn 'e patology fan kanker."

Earder dit jier kundige Paige en Microsoft har mienskiplike ynspanningen oan om AI-basearre diagnostyk en wolkbasearre oplossingen foar pasjintesoarch te ûntwikkeljen. It partnerskip omfettet de ynvestearring fan Microsoft yn Paige om de ûntwikkeling fan ynnovative technologyen foar sûnenssoarch te stypjen.

Ta beslút, de gearwurking fan Paige mei Microsoft fertsjintwurdiget in wichtige foarútgong op it mêd fan digitale patology. Troch de krêft fan AI te benutten en grutte hoemannichten byldgegevens te benutten, is dit partnerskip fan doel kankerdiagnostyk te ferbetterjen en sûnenssoarch professionals fan ûnskatbere wearde ynsjoch te jaan yn 'e patology fan kanker.

Definysjes:

- Digitale patology: De praktyk fan it analysearjen fan hege resolúsje bylden fan patology dia's mei help fan digitale imaging technology foar diagnoaze en ûndersyk doelen.

- Artificial Intelligence (AI): De simulaasje fan minsklike yntelliginsje yn masines, wêrtroch't se taken kinne útfiere dy't typysk minsklike yntelliginsje fereaskje.

