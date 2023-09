Overwatch 2 S6 Mid-Season Patch: Hero Mastery Mode, Anniversary Event, en Hero Balance Changes

De resinte mid-season patch foar Overwatch 2 hat ferskate spannende updates nei it spultsje brocht. Ien fan 'e grutste tafoegings is de yntroduksje fan Hero Mastery Mode. Dizze nije spielmodus foar ien spieler lit spilers har feardigens testen mei yndividuele helden op oanpaste kursussen. Se kinne konkurrearje foar hege skoares en rjochtsje op in topplak op it wrâldwide Leaderboard.

De patch yntrodusearret ek it Overwatch Anniversary-evenemint oan Overwatch 2. Spilers kinne meidwaan oan unike útdagings en genietsje fan weromkommende spielmodi lykas Battle for Olympus, Catch-A-Mari, en Mischief and Magic. It evenemint begjint op septimber 19 en biedt eksklusive beleanningen, ynklusyf Overwatch Credits dy't kinne wurde bestege oan legindaryske skins yn 'e yn-spultsje winkel.

Yn termen fan feroarings yn heldebalâns bringt de patch wichtige oanpassingen oan ferskate helden. Orisa, dy't dominant west hat yn 'e S6-meta, krijt nerfs foar har Fortify-feardigens. De cooldown foar Fortify nimt ta, en har overhealth nimt ôf mei 25. Oan 'e oare kant wurdt Zarya, ien fan Orisa's tellers, buffed mei ferbetteringen oan har Protective Barrier. It hat no mear sûnens, in fermindere cooldown, en is grutter.

Oare helden dy't oanpassingen krije yn dizze patch omfetsje Bastion en Baptiste. De skea fan Bastion's A-36 Tactical Grenade wurdt fermindere, wylst Baptiste's Regenerative Burst ferminderingen sjocht yn sawol direkte genêzing as yn 'e rin fan' e tiid.

Stipehelden as gehiel krije ek in globale passive nerf, mei har selshealing no effekt nei 1.5 sekonden. Derneist wurdt it genêzende fermogen fan Baptiste, Regenerative Burst, fermindere om de totale effektiviteit te ferminderjen.

De folsleine patchnotysjes foar de mid-season-update kinne fûn wurde op 'e offisjele Overwatch-webside.

Ta beslút bringt de Overwatch 2 S6 mid-season patch spannende nije funksjes nei it spultsje, ynklusyf Hero Mastery Mode en it Anniversary-evenemint. Hero-balânsferoaringen wurde ek ymplementearre, mei nerfs foar Orisa en Baptiste, en buffs foar Zarya. Spilers kinne no dûke yn it spultsje en belibje dizze updates foar harsels.

